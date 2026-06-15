Penampilan gemilang Lukaku sebagai pemain pengganti menyelamatkan satu poin bagi Belgia saat melawan Mesir

Belgia nyaris saja menelan kekalahan pada Senin malam di Piala Dunia di Amerika Utara. The Red Devils bermain imbang 1-1 melawan Mesir di Seattle, yang sempat tampak akan meraih kemenangan bersejarah. Gol bunuh diri Mohamed Hany, yang dipaksa oleh pemain pengganti Romelu Lukaku, membawa kelegaan bagi Belgia di pertengahan babak kedua.

Di Seattle Stadium, Belgia memulai pertandingan dengan Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, dan Leandro Trossard di belakang penyerang Charles De Ketelaere. Mesir mengandalkan bintang mereka, Mohamed Salah, yang merayakan ulang tahun ke-34. De Bruyne hampir mencetak gol pembuka sejak awal dengan tendangan yang melebar tipis.

Fase awal berjalan sulit bagi tim asuhan pelatih Rudi Garcia. Mesir terus memaksa Belgia melakukan kesalahan, sehingga tim Eropa itu hampir tidak mendapat peluang. Setelah kartu kuning untuk Mostafa Attia dan Timothy Castagne, tim Afrika itu semakin mengambil inisiatif.

Dominasi itu terbayar setelah 20 menit. Emam Ashour menusuk ke dalam dari sayap dan melepaskan tembakan keras dan rendah ke sudut gawang di belakang Thibaut Courtois: 0-1. Itu adalah gol pertamanya untuk Mesir dan langsung menjadi gol yang sangat penting.

Belgia juga kesulitan menghadapi pertahanan Mesir yang terorganisir dengan baik. Trossard membuang peluang, sementara bintang tim Doku hampir tidak mendapat ruang. Menjelang akhir babak pertama, Courtois menyelamatkan timnya dengan penyelamatan gemilang atas tembakan Omar Marmoush.

Setelah jeda, Belgia meningkatkan tekanan. De Bruyne membentur tiang gawang dari tendangan bebas yang indah dan Youri Tielemans melepaskan tembakan yang melebar tipis. Di sisi lain, Ashour membuang peluang emas untuk membuat skor menjadi 0-2 bagi Mesir saat ia melepaskan bola rebound jauh ke samping.

Dengan sisa 25 menit pertandingan, Garcia memasukkan Lukaku ke lapangan. Penyerang itu langsung memberikan dampak. Hanya 22 detik setelah masuk, ia memaksa Mohamed Hany mencetak gol bunuh diri dari umpan silang Thomas Meunier: 1-1.

Di menit-menit akhir, Belgia terus meningkatkan tekanan. Pemain pengganti Brandon Mechele nyaris mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-83, namun sundulannya setelah tendangan bebas yang diblok berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Mesir. Setelah itu, kedua tim masih memiliki peluang, namun tidak ada lagi gol yang tercipta.

Akibatnya, Belgia dan Mesir memulai Piala Dunia dengan satu poin di Grup G. Pada Selasa pukul 03.00 dini hari (waktu Belanda), pertandingan pembuka lainnya di grup ini akan digelar antara Iran dan Selandia Baru.