Penampilan gemilang Erling Haaland dan Rayan Cherki mengantar Manchester City meraih kemenangan meyakinkan

Manchester City pada Jumat meraih kemenangan meyakinkan di Premier League. Berkat dua gol dari Erling Braut Haaland dan Rayan Cherki, Crystal Palace disingkirkan dengan skor 1-4. City memulai dengan sangat baik lewat raihan enam poin dari dua pertandingan. Palace untuk sementara tanpa poin di dasar klasemen.

City, yang diperkuat Ayyoub Bouaddi yang melakoni debut sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir, merebut keunggulan setelah lebih dari seperempat jam pertandingan berjalan di Selhurst Park. Antoine Semenyo melepaskan umpan silang yang sangat akurat ke kepala Haaland, yang menanduk bola melewati kiper Dean Henderson untuk menjadi gol: 0-1.

Palace tidak terlalu banyak menciptakan ancaman dalam menyerang pada babak pertama, meski Jørgen Stand Larsen sempat punya peluang menyamakan kedudukan lewat sundulan. Berbeda dengan kompatriot ternamanya di seberang lapangan, mantan pemain Groningen itu menanduk bola melebar.

Sekitar sepuluh menit setelah jeda, City menggandakan keunggulannya. Phil Foden merebut kembali penguasaan bola di area berbahaya dan memberikannya kepada Cherki, yang meliuk melewati beberapa pemain bertahan lalu dengan tenang mendorong bola masuk: 0-2.

Namun, Palace belum mau menyerah dan beberapa menit kemudian benar-benar kembali ke dalam pertandingan. Yeremy Pino mendapatkan tendangan bebas dan mengeksekusinya dengan indah melalui mistar dan punggung Gianluigi Donnarumma hingga masuk ke gawang: 1-2.

Namun, City dan Donnarumma tidak perlu lama-lama meratapi situasi itu. Palace melakukan kesalahan dengan memberi Cherki ruang di depan kotak penalti dan ia memanfaatkannya secara maksimal. Tembakannya meluncur masuk dengan indah setelah mengenai kaki Chris Richards: 1-3.

Pada fase akhir pertandingan, City memperlebar keunggulan menjadi kemenangan yang lebih telak. Organisasi permainan Palace beberapa kali benar-benar kacau dan Foden kembali memanfaatkannya. Sang dribelis mendekati gawang lalu mengirim umpan mendatar kepada Haaland, yang melepaskan tembakan keras masuk ke sudut dekat: 1-4.