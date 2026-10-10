Tim yang bermain atraktif asuhan pelatih Martin Demichelis mempermalukan Eintracht Frankfurt lewat kemenangan meyakinkan 6-0 (4-0) dan kembali mendekat ke kelompok papan atas liga.

Ezechiel Banzuzi (1'), Christopher Nkunku yang tampil gemilang dengan tiga gol (5', 41', 44'), Antonio Nusa (54') dan pemain pengganti Tidiam Gomis (89') memastikan RB juga menatap duel Liga Champions melawan PSV Eindhoven pada Selasa mendatang dengan dorongan moral besar.

Bagi Eintracht, Leipzig tetap menjadi tempat yang buruk. Pada musim sebelumnya, Frankfurt juga sudah dihancurkan RB (0-6), dan kini kekalahan telak berikutnya kembali datang. Di bawah pelatih baru Adi Hütter, tim asal Hessen itu makin terjerumus ke dalam krisis setelah hanya meraih satu kemenangan dari lima laga liga.

Leipzig berada di bawah tekanan untuk meraih hasil positif menjelang jeda internasional XXL karena performa yang naik turun - dan mereka dengan cepat menepis semua keraguan. Dari wilayah pertahanan sendiri, RB membangun serangan melalui sisi kanan hingga ke kotak penalti, tempat Neil El Aynaoui melepaskan umpan silang dan setelah hanya 56 detik menemukan Banzuzi yang berdiri bebas di tiang jauh.

Setelah start kilat itu, RB kembali menekan pertahanan Eintracht yang masih tampak mengantuk dan langsung menggandakan keunggulan. Nnamdi Collins, yang masuk ke susunan pemain inti, dikelabui oleh Nusa, lalu pemain Norwegia itu bergerak ke dalam dan menyodorkan bola kepada pencetak gol Nkunku di dalam kotak penalti.

Keunggulan tersebut pada awalnya tidak banyak mengubah pendekatan tim Sachsen. RB tampil meyakinkan dengan tekanan pressing sejak awal, penuh semangat berlari, dan bermain dengan tempo tinggi. Frankfurt hanya perlahan pulih dari pukulan pada fase awal, tetapi setelah itu sedikit demi sedikit mulai membalikkan duel ke arah mereka.

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Maarten Vandevoordt menggagalkan upaya comeback Frankfurt

Peluang besar pertama disia-siakan Ritsu Doan (31') saat berdiri bebas di depan kiper RB Maarten Vandevoordt, yang setelah itu juga tampil gemilang saat menghadapi Ansgar Knauff (37') dan penyerang tim nasional Jonathan Burkhardt (38'). Di tengah fase terbaik Frankfurt, RB melancarkan pukulan berikutnya lewat sebuah serangan balik. Bahkan sebelum jeda, Nkunku menyempurnakan hat-trick murni pertama dalam sejarah Bundesliga Leipzig.

Hütter bereaksi saat jeda dan antara lain memasukkan pemain baru tim nasional Younes Ebnoutalib. Meski begitu, ancaman yang lebih besar tetap datang dari Leipzig, yang kembali menambah gol lewat Nusa. Banzuzi (63') nyaris melengkapi setengah lusin gol dari jarak dekat. Frankfurt hanya sesekali mendapatkan peluang, seperti melalui Knauff (70'), yang gagal dari sudut sempit.