Liga Sepak Bola Profesional Saudi berencana memajukan jadwal laga tunda antara Al Ahli dan Al Nassr, dalam pekan kesembilan Liga Roshn, agar dapat digelar pada bulan November ini, menggantikan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan pada Maret 2027.

Awalnya, Stadion Al Inma di King Abdullah Sports City, Jeddah, dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan El Clasico pada 15 Oktober lalu, sebelum pihak liga memutuskan untuk menundanya ke 6 Maret mendatang, sebagai bagian dari perubahan yang terjadi pada jadwal kompetisi.

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Namun, keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk menunda Piala Asia 2027 sekitar 11 bulan mendorong penataan ulang jadwal sejumlah pertandingan Liga Roshn, dan hal ini membuka peluang untuk memajukan laga Al Ahli melawan Al Nassr serta memanfaatkan perubahan baru dalam kalender kompetisi.

Menurut laporan surat kabar Saudi "Al Riyadiah", pihak liga telah menetapkan hari Jumat, 20 November ini, sebagai jadwal baru penyelenggaraan El Clasico, sembari menunggu pengumuman resmi mengenai perubahan tersebut dan pengesahannya ke dalam jadwal kompetisi.

Dalam konteks yang sama, pertandingan Al Riyadh melawan Al Hilal serta Al Ittihad melawan Al Shabab, yang masih dalam pekan kesembilan yang sama, diputuskan untuk digelar pada 21 Desember mendatang, menurut surat kabar tersebut, sebagai bagian dari penjadwalan ulang laga-laga yang terdampak perubahan terbaru.

Sebelumnya, Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengumumkan penyelenggaraan Piala Asia pada periode 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028, menggantikan jadwal sebelumnya antara 7 Januari dan 5 Februari di tahun yang sama. Hal ini menuntut peninjauan ulang kalender kompetisi domestik dan kontinental, serta penataan kembali sejumlah pertandingan Liga Roshn.