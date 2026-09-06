Penalti tak terlupakan: wasit Inggris pimpin duel Real Madrid dan Inter di Liga Champions

Real Madrid mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan menghadapi Inter Milan, dalam laga yang dipimpin wasit asal Inggris Michael Oliver, pada Selasa malam di Stadion Santiago Bernabeu.

Oliver merupakan salah satu wasit paling menonjol di benua ini, dan ini adalah kali keenam ia memimpin pertandingan Los Blancos di kompetisi Eropa, dengan catatan yang jelas condong ke pihak Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Real Madrid hanya mengalami kekalahan satu kali dalam lima pertandingan sebelumnya yang dipimpin Oliver.

Wasit Inggris itu sebelumnya memimpin laga Real Madrid melawan Eintracht Frankfurt di Piala Super Eropa 2022 (2-0), pertandingan Braga melawan Real Madrid di fase grup musim 2023-2024 (1-2), laga Olympiacos melawan Real Madrid pada edisi lalu (3-4), serta pertandingan yang dikalahkan Los Blancos di tangan Bayern Munich pada perempat final musim 2025-2026 dengan skor (1-2).

Namun, pertandingan Real Madrid melawan Juventus di leg kedua perempat final Liga Champions Eropa musim 2017-2018 tetap menjadi laga yang mengaitkan nama Oliver secara permanen dengan sejarah modern Real Madrid.

Pada malam itu, saat pertandingan mendekati babak tambahan, dan setelah kelolosan terancam menyusul keunggulan Juventus dengan skor 3-0, wasit Inggris tersebut menunjuk titik penalti untuk Real Madrid pada menit ke-93, setelah pelanggaran dari Benatia terhadap Lucas Vazquez, dalam keputusan yang memicu badai kontroversi.

Cristiano Ronaldo mengeksekusi penalti itu, membawa Real Madrid lolos ke semifinal.

Keputusan tersebut memicu reaksi marah dari pihak Juventus, setelah Gianluigi Buffon menerjang ke arah wasit sebelum akhirnya menerima kartu merah, lalu melontarkan kritik pedas kepadanya di mixed zone usai pertandingan.

Hal itu menyebabkan UEFA menjatuhkan sanksi kepada sang penjaga gawang, dan Oliver pun menjadi sasaran kampanye pelecehan yang dikecam oleh UEFA sendiri, yang dampaknya bahkan sampai kepada keluarganya, di mana itu menjadi babak kontroversial dan tak terlupakan dalam kariernya.



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