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Arsenal dan Manchester City bermain imbang 2-2 dalam laga papan atas Liga Primer pada Minggu. Keputusan kontroversial soal handball pada menit-menit akhir menjadi sorotan dan membuat kubu City geram.

Pada masa tambahan waktu, Josko Gvardiol menyundul bola ke arah gawang dari jarak sangat dekat. Viktor Gyökeres, yang berdiri tepat di depan garis gawang, menghalau bola dengan kedua tangannya, yang jelas berada di depan tubuhnya. Bagi Manchester City, insiden itu bisa menjadi peluang untuk mencetak gol kemenangan 3-2 pada menit-menit akhir.

Namun, meski VAR meninjau kejadian itu, tidak ada penalti yang diberikan. Wasit John Brooks membiarkan permainan berlanjut dan mengakhiri pertandingan tak lama kemudian. Keputusan itu sulit diterima oleh para pemain City. Seusai peluit akhir, beberapa pemain City menghampiri wasit dan tampaknya meminta penjelasan.

Keputusan itu tidak hanya memicu perdebatan di dalam tim. Para pengamat dan mantan pemain juga melontarkan kritik keras. "Kalau saya pelatih atau manajer Manchester City, saya akan memprotesnya dengan keras," kata legenda Manchester United Gary Neville kepada Sky Sports. "Terkadang orang melompat dengan siku terangkat, tetapi orang tidak melompat dengan kedua lengan terulur ke depan. Itu keputusan yang mengejutkan."

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Tabloid Inggris The Sun mengkritiknya lebih keras: "Itu mungkin penalti paling jelas yang bisa dibayangkan. Para pemain City murka, dan mereka memang berhak marah." Mantan pemain City Micah Richards juga berbicara blak-blakan di Sky Sports dan menyebut keputusan itu "memalukan". Alasannya: "Kapan orang melompat seperti itu? Tidak ada yang melompat seperti itu!"

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Apa arti hasil imbang ini bagi klasemen Liga Primer?

Pemain Manchester City Elliot Anderson juga tidak memahami mengapa penalti tidak diberikan. "Saya rasa mereka mengatakan itu posisi yang alami. Namun, kedua tangannya ada di atas sini. Itu bukan posisi yang alami. Jelas sekali itu bukan posisi yang alami. Tetapi begitulah adanya. Kami harus menghadapinya dan melawan keputusan itu," jelasnya seusai pertandingan.

Tidak diberikannya penalti itu juga terasa sangat menyakitkan bagi City jika melihat klasemen. Jika menang, City bisa memangkas jarak dari pemuncak klasemen Arsenal menjadi tiga poin. Sebaliknya, selisih antara kedua pesaing gelar itu tetap enam poin.

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Erling Haaland lebih dulu membawa tim tamu unggul pada menit ke-34, sebelum Kai Havertz (40) menyamakan kedudukan lewat sundulan. Tak lama setelah pergantian babak, Enzo Fernandez (48) kembali membawa City unggul. Jurrien Timber kemudian memastikan skor akhir 2-2 pada menit ke-83.