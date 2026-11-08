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Dalam kemenangan susah payah tetapi pada akhirnya pantas diraih Arsenal di Premier League atas Hull City, terjadi insiden kontroversial yang melibatkan Kai Havertz dan kemudian memicu perdebatan. Menurut peraturan, pemain tim nasional itu seharusnya mendapat hadiah penalti meski berada dalam posisi offside.

Apa yang terjadi? Sesaat sebelum turun minum, Havertz menerima umpan sempurna ke celah pertahanan dan dijatuhkan oleh bek Hull, Nobel Mendy, yang menarik jerseynya. Atas permintaan petugas VAR Michael Oliver, wasit Farai Hallam meninjau insiden itu melalui monitor di tepi lapangan. Namun, karena Havertz berada dalam posisi offside, ia memutuskan tidak ada pelanggaran dan memberikan tendangan bebas kepada tim tamu.

Hallam menjelaskan keputusannya melalui mikrofon stadion. Ia mengatakan Havertz semestinya mendapat penalti, tetapi posisi offside tersebut membuatnya memutuskan sebaliknya. Keputusan itu membuat mantan pemain Gunners, Martin Keown, geram. "Dia seharusnya tidak pernah diminta mendatangi monitor VAR, bukan?" katanya kepada talkSPORT. Ia menegaskan: "Mereka seharusnya sudah memastikan apakah dia offside. Ini konyol. (...) Bukankah semua itu seharusnya sudah diselesaikan di ruang VAR sebelum wasit diminta melihatnya? Ini konyol. Saya benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi."

Namun, ada satu hal yang tampaknya tidak diketahui Keown maupun tim wasit yang terdiri atas Hallam dan Oliver: menurut peraturan, Havertz justru seharusnya mendapat hadiah penalti. Peraturan tersebut menyatakan bahwa posisi offside sama sekali tidak berpengaruh dalam kasus ini.

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Peraturan yang jarang diketahui: Mengapa Kai Havertz seharusnya mendapat penalti?

"Pemain yang berada dalam posisi offside baru dianggap terlibat aktif ketika ia melakukan pelanggaran offside," jelas pakar peraturan Dale Johnson kepada BBC. "Kai Havertz harus berupaya memainkan bola atau berebut bola dengan lawan. Jika tidak, tarikan jersey oleh Nobel Mendy yang didahulukan. Pelanggaran itu terjadi sebelum kemungkinan pelanggaran offside."

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Sederhananya, pelanggaran didahulukan daripada offside selama pemain yang dilanggar belum terlibat aktif dalam permainan. Havertz belum melakukannya karena Mendy langsung menjatuhkannya setelah umpan tersebut. Untuk memperjelas maksudnya, Johnson mencontohkan insiden dalam pertandingan Newcastle United melawan AFC Bournemouth dua musim lalu. Saat itu, bek Magpies Fabian Schär juga berada dalam posisi offside di luar kotak penalti setelah sebuah umpan silang dari tendangan bebas. Namun, ia tidak terlibat aktif dan kemudian dijatuhkan di dalam kotak penalti. Setelah peninjauan VAR, pemain asal Swiss itu pun mendapat hadiah penalti.

Pada akhirnya, insiden kontroversial itu tidak menjadi masalah bagi Arsenal. Martin Ödegaard mencetak gol kemenangan yang pantas diraih pada menit ke-72 dan memperlebar keunggulan sang pemuncak klasemen atas pesaingnya, Manchester City, menjadi enam poin. Tim kejutan asuhan Fabian Hürzeler, Brighton & Hove Albion, bisa memangkas jarak menjadi lima poin sekaligus menyalip The Skyblues jika mengalahkan Brentford pada Minggu (pukul 15.00). Pada Sabtu, Manchester City menelan kekalahan ketiga berturut-turut di liga saat menghadapi Nottingham Forest, tim penghuni papan bawah.

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Arteta juga tidak mengetahui peraturannya: Bagaimana reaksinya terhadap insiden Havertz?

Karena itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta tampak santai dalam konferensi pers setelah pertandingan. Ketika ditanya tentang kontroversi Havertz, pria Spanyol itu menjawab sambil tersenyum: "Saya tidak tahu. Saya belum melihat lagi insidennya, dan saya sengaja tidak melakukannya agar tidak perlu berbohong kepada kalian."

Meski begitu, Arteta juga tidak mengetahui peraturan tersebut: "Saya terkejut karena ketika mereka mengirim wasit ke monitor, orang-orang di bangku cadangan mengatakan kepada saya bahwa itu jelas penalti karena dia (Mendy; catatan redaksi) menarik jersey. Sekarang saya mendengar mereka memutuskan tidak memberikan penalti karena Kai berada dalam posisi offside sejak awal. Jadi, saya tidak tahu bagaimana menafsirkannya. Saya yakin mereka akan memberikan penjelasan." Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FA ataupun organisasi wasit PGMOL mengenai insiden tersebut.

Getty Images

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Kai Havertz unggul jauh di puncak statistik yang tidak membanggakan

Terlepas dari itu, Havertz semakin menunjukkan kebiasaan buruk. Mantan pemain Leverkusen itu sudah 15 kali terjebak offside musim ini, jauh lebih sering daripada pemain Premier League lainnya. Dominic Calvert-Lewin menempati posisi kedua dalam daftar yang tidak membanggakan itu, dengan delapan kali dinyatakan offside.

Meski demikian, Havertz, yang sejauh ini belum mengalami cedera, tetap menjadi pilihan utama yang tak tergantikan di bawah Arteta. Dalam 15 penampilan, ia mencetak empat gol dan satu assist. Statusnya di tim nasional pun tidak berubah. Jürgen Klopp memandangnya sebagai pilihan utama untuk posisi penyerang. Selain Havertz, pencetak gol Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) dan Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen), yang kembali masuk skuad, juga dipanggil untuk pemusatan latihan mendatang.