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Al Ahli memberikan pukulan telak kepada Al Nassr dalam laga klasiko yang sarat ketegangan dan persaingan sengit, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan besar 3-1 pada laga tunda pekan kesembilan Roshn Saudi League.

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Tiga gol tersebut bukan sekadar kemenangan baru bagi tim asal Jeddah itu, tetapi juga bernilai historis, karena menjadi kemenangan terbesar mereka atas rival dari ibu kota tersebut di liga dalam lebih dari 8 tahun terakhir, sekaligus mengembalikan tren kemenangan pada momen penting musim ini.

Meski Al Nassr memulai laga dengan kuat dan membuka skor lebih awal, Al Ahli mampu memanfaatkan peluang dan perlahan kembali ke dalam permainan, sebelum menunjukkan keunggulan di babak kedua dan memastikan kemenangan dengan tiga gol yang menegaskan superioritas mereka atas sang juara bertahan.

Al Nassr mengawali pertandingan dengan sempurna dan unggul lewat gol cepat dari kapten asal Portugal, Cristiano Ronaldo, pada menit ke-14. Ronaldo menerima umpan dari gelandang yang juga rekan senegaranya, Samu Costa, untuk membawa timnya memimpin.

Tim ibu kota itu tak perlu menunggu lama untuk memperbesar keunggulan, karena mendapatkan penalti hanya empat menit kemudian. Ronaldo maju sebagai eksekutor, tetapi menyia-nyiakan peluang emas untuk menggandakan skor setelah tendangannya membentur tiang kanan gawang kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

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Meski bola memantul kembali ke dalam lapangan, para pemain Al Nassr gagal memanfaatkannya lewat bola susulan, sehingga skor tidak berubah. Kegagalan itu memberi suntikan moral besar bagi tuan rumah untuk kembali ke dalam pertandingan.

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Menjelang peluit akhir babak pertama, Al Ahli berhasil menyamakan kedudukan melalui winger asal Brasil, Wenderson Galeno, yang menjebol gawang pada menit 45+1. Gol tersebut mengembalikan laga ke titik awal dan membuat atmosfer klasiko semakin memanas.

Al Ahli memasuki babak kedua dengan mentalitas menyerang yang jelas dan terus menekan lini belakang Al Nassr demi mencari gol keunggulan. Pada saat yang sama, tim tersebut tampak lebih mampu mengendalikan tempo permainan dan memanfaatkan ruang.

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Titik balik terjadi pada menit ke-71, ketika wasit menunjuk titik penalti untuk Al Ahli. Penyerang asal Inggris, Ivan Toney, maju sebagai eksekutor dan sukses menuntaskannya, membawa timnya unggul 2-1.

Al Ahli tidak memberi lawan kesempatan untuk kembali menemukan keseimbangan. Mereka hanya butuh empat menit untuk melancarkan pukulan ketiga, setelah bek asal Brasil, Roger Ibanez, mencetak gol ketiga pada menit ke-75. Gol itu mempertegas keunggulan tuan rumah dan membuat Al Nassr menghadapi tugas berat yang tak mampu mereka atasi hingga laga usai.

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Al Ahli Pulihkan Wibawa

Dengan kemenangan ini, Al Ahli meraih kemenangan terbesarnya atas Al Nassr di Liga Pro dengan selisih lebih dari satu gol sejak 3 November 2018, ketika mereka menang dengan skor 2-0.

Tim asal Jeddah itu juga mengulangi kemenangan 3-1 atas rivalnya untuk kedua kalinya dalam sejarah pertemuan kedua tim di kompetisi tersebut, setelah meraih hasil yang sama pada 5 Januari 2012.

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Al Ahli kini mengoleksi 11 kemenangan atas Al Nassr di Liga Pro, berbanding 13 kekalahan dan 11 hasil imbang, sebagaimana dilaporkan harian "Arriyadiyah" asal Arab Saudi.

Di klasemen, Al Ahli kembali menemukan keseimbangan setelah menelan kekalahan telak 1-6 dari Al Shabab pada pekan ke-12. Mereka kini mengoleksi 24 poin dan naik dari peringkat keenam ke peringkat keempat.

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Sebaliknya, laju Al Nassr terhenti dengan kekalahan kedua mereka musim ini. Poin mereka tertahan di angka 28 di peringkat ketiga, sama dengan Al Qadsiah di peringkat kedua, dan terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Al Hilal, yang masih menyimpan satu laga tunda.

Toney Terus Bobol Gawang Al Nassr

Gol Ivan Toney di laga klasiko bukan sekadar kontribusi bagi kemenangan Al Ahli, tetapi juga melanjutkan rekor apik penyerang asal Inggris itu saat menghadapi Al Nassr. Ia kini telah mengoleksi empat gol dalam lima pertemuan melawan tim ibu kota tersebut di Liga Arab Saudi.

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Sebelum laga terakhir, Toney sudah empat kali menghadapi Al Nassr dan mencetak tiga gol. Ia kemudian menambah gol keempat dari titik penalti dalam laga klasiko ini, menegaskan catatan golnya yang mencolok saat melawan salah satu rival terberat timnya.

Berdasarkan data situs Transfermarkt, Al Nassr kini menjadi tim Arab Saudi keenam yang paling sering dibobol Toney di liga, dengan torehan empat gol. Jumlah itu sama dengan yang ia catatkan saat menghadapi Al Kholood, Damac, Al Ettifaq, dan Al Fayha.

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Dalam daftar korban penyerang asal Inggris itu, hanya Al Khaleej, Al Riyadh, dan Al Fateh yang berada di atas tim-tim tersebut, dengan masing-masing kebobolan enam gol darinya, ditambah Al Hilal dan Al Qadsiah yang masing-masing kebobolan lima gol.

Dengan demikian, Al Ahli meraih lebih dari sekadar tiga poin, karena berhasil kembali menemukan keseimbangan dan mencatat kemenangan bersejarah. Sementara itu, Al Nassr menerima pukulan baru yang memperlihatkan mahalnya harga peluang yang terbuang, dengan Ronaldo sebagai sosok yang paling menanggung akibatnya.