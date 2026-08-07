Klub Al-Ahli Saudi telah menaruh perhatian kepada penakluk timnas Maroko, untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas kali ini, guna menggantikan mantan pemainnya asal Pantai Gading, Franck Kessié.

Kessié meninggalkan skuad Al-Ahli setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, itu terjadi setelah 3 tahun bersejarah di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali, serta Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun.

Jurnalis terpercaya Rudy Galetti mengatakan, dalam cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al-Ahli membidik untuk merekrut pemain asal Senegal, Pape Gueye, gelandang Villarreal, guna menggantikan kepergian Kessié pada musim mendatang.

Galetti menjelaskan bahwa Gueye bersaing dengan Kessié sendiri, di mana pemain asal Pantai Gading itu mungkin kembali ke skuad Al-Ahli pada musim mendatang, mengingat sampai saat ini belum mampu mendapatkan pengganti untuknya.

Pape Gueye dianggap sebagai salah satu pemain timnas Senegal paling menonjol belakangan ini, bahkan ia mencetak gol kemenangan atas Maroko di final Piala Afrika 2025, sebelum gelar itu dicabut dari Senegal di kemudian hari.

Di penghujung musim, pemain berusia 27 tahun ini meraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik musim lalu dari Liga Spanyol, setelah mengantongi 38% suara dari para suporter dan jurnalis.

Gueye bermain untuk Villarreal sejak 2024, saat ia bergabung dengan skuadnya dari klub Prancis Marseille, dan tampil bersama tim dalam 64 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 9 gol.