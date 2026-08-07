Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Penakluk Maroko: Bintang Senegal Jadi Kandidat Pengganti Kessie di Al Ahly

Transfers
Al Ahli
Morocco
Senegal
Villarreal
P. Gueye
F. Kessie
Saudi Pro League
Arab Saudi
Maroko
Senegal
Spanyol
Côte d’Ivoire

"Sang Elegan" mencari solusi untuk krisis yang ia ciptakan sendiri

Klub Al-Ahli Saudi telah menaruh perhatian kepada penakluk timnas Maroko, untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas kali ini, guna menggantikan mantan pemainnya asal Pantai Gading, Franck Kessié.

Kessié meninggalkan skuad Al-Ahli setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, itu terjadi setelah 3 tahun bersejarah di mana ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali, serta Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun.

Jurnalis terpercaya Rudy Galetti mengatakan, dalam cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al-Ahli membidik untuk merekrut pemain asal Senegal, Pape Gueye, gelandang Villarreal, guna menggantikan kepergian Kessié pada musim mendatang.

Galetti menjelaskan bahwa Gueye bersaing dengan Kessié sendiri, di mana pemain asal Pantai Gading itu mungkin kembali ke skuad Al-Ahli pada musim mendatang, mengingat sampai saat ini belum mampu mendapatkan pengganti untuknya.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Pape Gueye dianggap sebagai salah satu pemain timnas Senegal paling menonjol belakangan ini, bahkan ia mencetak gol kemenangan atas Maroko di final Piala Afrika 2025, sebelum gelar itu dicabut dari Senegal di kemudian hari.

Di penghujung musim, pemain berusia 27 tahun ini meraih penghargaan Pemain Afrika Terbaik musim lalu dari Liga Spanyol, setelah mengantongi 38% suara dari para suporter dan jurnalis.

Gueye bermain untuk Villarreal sejak 2024, saat ia bergabung dengan skuadnya dari klub Prancis Marseille, dan tampil bersama tim dalam 64 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 9 gol.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google