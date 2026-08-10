Gelandang Boca Juniors asal Argentina, Leandro Paredes, semakin dekat untuk pindah ke Liga Turki, setelah klub Trabzonspor memasuki negosiasi awal untuk mendapatkan jasanya, dalam sebuah kesepakatan yang mungkin akan mempertemukannya dengan pemain Mesir Mohamed Salah, jika transfer bintang Argentina itu ke tim tersebut terealisasi.

Situs Turki "Haber61"menyebutkan bahwa Trabzonspor telah melakukan langkah resmi pertama untuk menanyakan syarat kontrak dengan Paredes, atas keinginan direktur teknik Fatih Tekke, seraya menegaskan bahwa sang pemain kini lebih terbuka terhadap gagasan pindah ke Turki dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa tuntutan finansial Paredes berkisar antara 6 hingga 7 juta euro per tahun, sementara Boca Juniors meminta sekitar 10 juta euro untuk menyetujui kepergian sang pemain, yang kontraknya bersama klub Argentina itu berlangsung hingga Desember 2028.

Paredes, yang berusia 32 tahun, memiliki latar belakang khusus dengan sepak bola Mesir, setelah memainkan peran menentukan dalam menyingkirkan timnas Mesir dari Piala Dunia 2026, saat kedua tim bertemu di babak 16 besar.

Pada detik-detik terakhir pertandingan, dengan Mesir dan Argentina bermain imbang 2-2, Omar Marmoush melancarkan serangan balik cepat dan berusaha mengirim umpan kepada Mahmoud Hassan Trezeguet yang sedang dalam perjalanan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Emiliano Martinez, tetapi Paredes membaca umpan itu pada saat terakhir dan turun tangan memotong bola.

Intervensi gelandang Argentina itu berubah menjadi titik penentu dalam pertandingan, setelah Argentina melancarkan serangan balik yang berakhir dengan gol kemenangan yang dicetak Enzo Fernandez, sehingga mereka lolos ke perempat final dan melanjutkan perjalanan hingga laga final.

Karena momen menentukan tersebut, nama Paredes di Mesir dikaitkan sebagai "penakluk Marmoush", setelah ia menggagalkan peluang berbahaya penyerang Mesir itu yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya.

Salah bisa memuluskan kesepakatan

Langkah Trabzonspor terhadap Paredes datang di tengah perubahan besar yang tengah dialami tim Turki itu, setelah klub tersebut berhasil menarik nama kelas dunia, yaitu Mohamed Salah, di samping upaya-upaya mereka untuk merekrut Darwin Nunez.

"Haber61" menunjukkan bahwa perkembangan besar dalam proyek Trabzonspor membuat Paredes lebih menerima gagasan bermain di Turki, setelah sebelumnya ia lebih berhati-hati terhadap pilihan ini pada periode-periode lalu.

Klub Turki itu berharap dapat memanfaatkan kehadiran nama sekelas Salah dan Nunez untuk meyakinkan Paredes bergabung ke skuad mereka, terlebih sang pemain memiliki pengalaman besar di level internasional, pernah tampil di final Liga Champions Eropa, serta merupakan salah satu elemen penting di timnas Argentina.

Statistik Paredes

Paredes tengah menjalani periode yang stabil bersama Boca Juniors, di mana ia tampil dalam 18 pertandingan Liga Argentina pada musim ini, mencetak dua gol dan menciptakan 3 assist.

Sang pemain juga tampil bersama timnas Argentina dalam 7 pertandingan selama Piala Dunia 2026, dan menjadi salah satu elemen yang berkontribusi mengantar sang juara bertahan ke laga final.

Jika Trabzonspor berhasil merampungkan kesepakatan tersebut, Paredes akan mendapat kesempatan untuk kembali bersanding dengan Salah di level satu klub, dalam sebuah langkah yang menambah satu nama kelas dunia baru ke proyek klub Turki yang berambisi bersaing dengan kuat pada musim depan.