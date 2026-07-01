Penakluk Juara Dunia... Comeback Inggris Tak Menggoyahkan Prestasi Maroko

Prestasi tim nasional Maroko di Piala Dunia tetap bertahan setelah tim nasional Inggris berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Republik Demokratik Kongo.

Timnas Kongo nyaris menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Inggris dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini, setelah sempat memimpin satu gol hingga seperempat jam terakhir pertandingan yang digelar Rabu malam tadi.

Namun, Harry Kane mencetak dua gol untuk memimpin The Three Lions dalam comeback dramatis dengan skor 2-1, dan memastikan lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Meksiko.

Setelah kemenangan Inggris, Maroko tetap menjadi satu-satunya tim Afrika yang berhasil menyingkirkan tim yang pernah menjuarai Piala Dunia dalam pertandingan sistem gugur di turnamen ini, menurut statistik “Stats Foot”.

Tim Arab ini mencatatkan prestasi tersebut setelah sebelumnya menyingkirkan timnas Spanyol dari babak 16 besar edisi sebelumnya melalui adu penalti.

Sebaliknya, tim-tim Afrika telah memainkan 10 pertandingan sistem gugur melawan tim-tim yang pernah menjuarai turnamen tersebut, namun tidak pernah berhasil lolos.

Perlu dicatat bahwa timnas Inggris menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966, sedangkan Spanyol menjuarainya pada tahun 2010.