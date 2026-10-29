Pemungutan suara kontroversial: Apakah Ronaldo meraih trofi Ballon d'Or bersejarah dengan uang?

Cara bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, meraih penghargaan sebagai peraih Ballon d'Or terbaik sepanjang sejarah telah memicu kontroversi dalam beberapa jam terakhir.

Majalah Prancis "France Football" mengumumkan, pada Rabu kemarin, Ronaldo dinobatkan sebagai peraih penghargaan "BOAT", sebagai pemain terbaik dalam sejarah peraih Ballon d'Or, atas gelar yang diraihnya pada tahun 2008 bersama Manchester United.

Bintang Portugal itu mengungguli rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, melalui pemungutan suara, di mana "Si Kutu" menempati peringkat kedua atas Ballon d'Or yang dimenangkannya pada tahun 2012 bersama Barcelona.

Surat kabar Spanyol "Marca" menegaskan, mengutip majalah "France Football", bahwa sistem pemungutan suara memungkinkan semua orang untuk memberikan suaranya meski lebih dari sekali, dengan membayar satu euro untuk setiap kali pemungutan suara.

Berdasarkan sistem ini, sebanyak 5.009 orang memberikan suara lebih dari sekali, sementara 4.665 orang memberikan suara dua hingga empat kali, 44 orang memberikan suara 10 hingga 26 kali, dan 300 orang memberikan suara 5 hingga 9 kali.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa majalah Prancis tersebut meraup sejumlah besar uang dari pemungutan suara yang dilakukan para penggemar, demi menobatkan bintang favorit mereka dengan penghargaan Ballon d'Or terbaik sepanjang sejarah.

Cara tersebut memicu kontroversi, terutama di kalangan penggemar bintang Argentina Lionel Messi, karena mereka menganggap bahwa ia lebih berhak meraih penghargaan tersebut, yakni atas edisi tahun 2012 di mana ia mencetak 91 gol.

Perlu diingat bahwa Messi tetap menjadi peraih penghargaan Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah, di mana ia meraihnya sebanyak 8 kali, berbanding 5 kali yang diraih bintang Portugal Cristiano Ronaldo.