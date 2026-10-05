21 kemenangan dari 26 pertandingan, dengan 114 gol sebagai lini serang terbaik dan 13 kebobolan sebagai pertahanan terbaik di liga - semua itu tidak membantu tim putri Borussia Dortmund tahun lalu. Hingga laga terakhir, harapan untuk promosi yang ditargetkan ke Liga 2 masih terjaga, tetapi tim kedua 1. FC Köln tidak terpeleset dan mengamankan keunggulan dua poin hingga garis finis dengan sebuah kemenangan.

Bagi BVB yang ambisius, yang mendirikan departemen sepakbola putri pada 2020, memulai dari kasta paling bawah, dan terus merayakan promosi, ini merupakan kemunduran yang pahit. "Kami menetapkan target olahraga dan sebagian besar gagal mencapainya karena kesalahan kami sendiri. Karena itu, kami semua tentu sangat kecewa," kata direktur pelaksana Carsten Cramer yang frustrasi kepada Ruhr Nachrichten setelah musim berakhir.

Ada dua alasan sederhana mengapa mereka gagal finis di posisi pertama dan lolos ke play-off promosi. Dortmund tidak mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan melawan Köln - dan membuang tiga poin yang pada akhirnya dibutuhkan untuk promosi aman di meja hijau. Ironisnya, itu terjadi saat melawan tim juru kunci kedua dalam klasemen akhir, SV Deutz 05.

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Tim putri BVB membuang promosi ke Liga 2 di meja hijau

Pada September lalu, BVB merayakan kemenangan 3-0 tanpa kesulitan di sana, Sara Ito mencetak gol yang memastikan skor akhir. Masalahnya: pemain Jepang yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 itu memang memiliki izin bermain, tetapi tidak tercantum dalam lembar laporan pertandingan. Karena itu, federasi menilai laga tersebut sebagai kekalahan 0-2 untuk Dortmund.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

Kini, para pemain putri BVB harus menjalani putaran tambahan yang tidak diinginkan. Namun sejauh ini, semuanya berjalan sangat impresif: dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan dan selisih gol 31:0, tim Westfalen memimpin klasemen Regionalliga West di depan tim kedua Bayer Leverkusen, yang memenangi enam dari enam pertandingannya.

Itu sama sekali bukan keajaiban, melainkan kenormalan yang sudah direncanakan. "Kami menghormati setiap lawan," kata Ralf Kellermann yang berusia 58 tahun kepada kicker sebelum musim dimulai. "Tetapi skuad ini dibangun dengan sangat baik dari sisi kualitas inti maupun kedalaman, sehingga kami harus menjadi juara dan memenangi play-off promosi. Kalau tidak, berarti ada yang salah."

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BVB mendatangkan enam pemain dengan pengalaman lebih dari 1000 pertandingan Bundesliga

Untuk itu, BVB, yang menginvestasikan sekitar €15 juta guna membangun fasilitas latihan baru bagi tim putrinya di sekitar langsung area tim pria, melakukan penguatan besar. Pos direktur olahraga diisi oleh Kellermann, sosok yang memenangi 20 gelar dalam 18 tahun masa kerjanya di VfL Wolfsburg. Di antaranya pada 2013 treble berupa gelar liga, DFB-Pokal, dan Liga Champions, ketika Kellermann masih bekerja sebagai pelatih.

Ia juga membawa penyerang tajam Alexandra Popp, salah satu pesepakbola putri Jerman paling terkenal dan paling sukses. Seperti Kellermann, ia menandatangani kontrak hingga 2029 - pada tahun itu BVB ingin sudah mencapai Bundesliga paling lambat. Dua transfer besar ini menjadi bukti terbaru betapa seriusnya pimpinan klub Dortmund terhadap sepakbola putri.

Selain Popp, klub juga merekrut lima pemain lain yang memiliki total pengalaman Bundesliga lebih dari 1000 pertandingan. Kiper timnas Austria Manuela Zinsberger, yang saat ini masih absen karena cedera ligamen cruciatum, datang dari Arsenal.

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Berapa gol yang sejauh ini dicetak Alexandra Popp untuk BVB?

Proyek ambisius yang sejak awal dipresentasikan dengan meyakinkan ini disambut antusias oleh lingkungan sekitar Borussia. Klub menjual lebih dari 1700 tiket musiman untuk pertandingan di Stadion Rote Erde yang bersejarah, yang juga sudah sempat sold out saat derby melawan Schalke 04 dengan 10.000 penonton dan laga piala melawan Bayern Munich dengan 15.755 penonton. Setelah tiga laga kandang, rata-rata penonton saat ini berada di angka 3800 - MSV Duisburg di posisi kedua mencatat 355.

Tentu saja, tim ini dipimpin oleh kapten Popp. Ia juga berada di puncak daftar pencetak gol dan sejauh ini sudah mencetak delapan gol (satu assist) dalam tujuh pertandingan. Di internal tim, Rita Schumacher, yang sudah mencetak 25 gol dalam 26 pertandingan musim lalu, mengikuti dengan total sembilan kontribusi gol (lima gol, empat assist). Rekrutan baru Ramona Maier, yang datang dari klub Bundesliga SGS Essen dan pernah mencetak 107 gol dalam 174 laga kompetitif di Ingolstadt, sudah membukukan empat gol dan dua assist.

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Catatan laga kompetitif tim putri BVB: 125 pertandingan liga, 117 kemenangan

Dominasi tim asuhan Markus Högner saat ini ternyata membuat kiper Laura van der Laan bosan. Ia nyaris tidak mendapat ancaman ke gawangnya dan karena itu harus memakai trik psikologis yang ia dapat dari pelatih kiper Dortmund agar tidak kehilangan konsentrasi. "Tidak terlalu sering fokus itu hilang. Dan kalau itu terjadi, ada satu atau dua teknik untuk membawa diri kembali ke dalam permainan," katanya, tanpa ingin mengungkap lebih detail.

Apakah semuanya akan terus berjalan selurus ini seperti sejauh ini, akan menarik untuk diamati. Sejak memulai pertandingan liga pada 2021/22, para pemain putri Dortmund telah memenangi 117 dari 125 laga liga. Namun tahun lalu, tekanan untuk harus promosi terlihat pada para pemain dalam beberapa pertandingan. Pengalaman besar yang kini didatangkan seharusnya membuat promosi kali ini berjalan nyaris otomatis.

BVB: Hasil musim tim putri Borussia Dortmund