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Paris Saint-Germain bertandang ke Stade Oceane pada Jumat malam dengan target memperpanjang rentetan lima kemenangan beruntun di Ligue 1. Pelatih Luis Enrique memperingatkan para pemainnya agar tidak lengah saat menghadapi Le Havre, tim juru kunci klasemen.

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Sang juara berupaya menjaga momentum di Stade Oceane

Pemuncak klasemen Ligue 1, Paris Saint-Germain, bertandang ke markas Le Havre yang menghuni posisi juru kunci di Stade Oceane pada Jumat malam. Tim asuhan Luis Enrique datang dengan bekal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-2 atas Barcelona di Champions League dan 2-0 atas Lyon di liga.

PSG memimpin klasemen Ligue 1 dengan 17 poin dari delapan pertandingan.

Sementara itu, tuan rumah Le Havre belum meraih kemenangan dan tetap berada di dasar klasemen setelah kalah 4-3 dari Marseille dalam laga sengit.

Enrique ingatkan potensi kesulitan menghadapi tuan rumah yang belum menang

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Enrique menegaskan para pemainnya tidak akan meremehkan tim asuhan Didier Digard. “Berada di puncak klasemen menjadi dorongan untuk terus menang,” kata Enrique.

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“Setiap kali menghadapi tim yang dianggap lebih lemah, kami mengalami kesulitan. Meski kami berada di puncak klasemen dan mereka di dasar, akan ada saat-saat sulit yang harus kami hadapi.”

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Pertandingan berikutnya LEH Ligue 1 14.00 PSG

“Ini ujian dan tantangan bagi kami... Mereka menimbulkan masalah lewat penyerang tengah dan para pemain sayapnya,” tambah pelatih asal Spanyol itu.

Cedera menguji kedalaman skuad jelang laga tandang

PSG harus menghadapi sejumlah masalah cedera serius, terutama cedera ligamen krusiatum anterior yang dialami Khvicha Kvaratskhelia saat melawan Barcelona dan membuat musimnya berakhir. Bek Marquinhos juga absen karena masalah paha, meski Enrique menutup kemungkinan merekrut pemain sebagai langkah darurat.

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Le Havre juga memiliki daftar cedera yang panjang, dengan Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, dan Elias Jelert semuanya menepi.

Enrique menyoroti rotasi skuad dan memuji pemain cadangan seperti Senny Mayulu dan Mika Godts yang tampil baik dalam beberapa laga terakhir.

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Persaingan gelar kian ketat saat PSG memburu tiga poin

Kemenangan di markas Le Havre akan memperkokoh posisi PSG di puncak klasemen Ligue 1.

Sang juara ingin memperlebar keunggulan atas Rennes yang berada di posisi kedua sebelum kembali memusatkan perhatian pada kompetisi Eropa.

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Pertandingan di Stade Oceane dijadwalkan dimulai pada Jumat malam.