Konferensi pers pengumuman skuad itu baru berjalan sekitar setengah jam ketika Jürgen Klopp dihadapkan pada sebuah teka-teki kecil. Pembahasannya soal pelatih klub sukses mana saja yang kemudian menjadi pelatih tim nasional Jerman. Hansi Flick dengan cepat menyebut Klopp, lalu ia tak bisa lagi memikirkan nama lain. "Siapa?" tanyanya kepada hadirin. Jawabannya: Julian Nagelsmann.

"Oh ya, maaf," seru Klopp dan saat itu ia tampaknya sudah menyadari bahwa hal tersebut bisa memicu headline. "Buat saja cerita yang kalian ingin buat," kata Klopp, lalu menegaskan secara panjang lebar rasa hormat terbesarnya kepada Nagelsmann. Tentu saja, kenangan langsung kembali pada ucapan legendaris "Noch" dari Klopp menjelang Piala Dunia. Saat ia sendiri menjadi pakar TV dan Nagelsmann masih menjadi pelatih tim nasional Jerman.

Faktanya, dalam konferensi pers Klopp itu, itulah satu-satunya sedikit sekali belokan ke masa lalu suram DFB yang belum lama ini. Selebihnya, ia dengan sangat meyakinkan berusaha mengarahkan pandangan ke hal-hal positif dalam semua topik, membangkitkan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Untuk tim nasional, tetapi juga untuk Jerman secara umum.

Klopp memanggil 44 pemain dalam daftar pertamanya, yang dibagi ke dalam total dua skuad untuk empat pertandingan Nations League yang akan datang. Tentu ada sejumlah pemain tim nasional yang sudah lama dikenal, tetapi juga 16 debutan yang sebagian sangat tidak dikenal seperti Mika Baur dari Celtic Glasgow, yang bahkan tak pernah menyangka akan mendapat panggilan. Klopp menyampaikan pesan: semuanya mungkin!

Jürgen Klopp merencanakan Joshua Kimmich di lini tengah

Nagelsmann memang bukan tema konferensi pers selain kuis kecil itu, tetapi dalam arti tertentu tetap terasa hadir di mana-mana. Faktanya, Klopp secara cukup terbuka menyinggung sejumlah poin kritik yang dalam beberapa bulan terakhir diarahkan kepada Nagelsmann, dan dalam setiap kasus ia menegaskan dengan kuat pendekatannya yang secara mendasar berbeda.

Ada Joshua Kimmich, yang dipasang Nagelsmann sebagai bek kanan. "Dalam semua percakapan yang saya lakukan dengan rekan-rekan pelatih saya, tidak ada satu pun yang menyebut dia sebagai bek kanan," kata Klopp. "Kami melihatnya sebagai gelandang." Dan tetap sebagai kapten, sebagaimana ia konfirmasi.

Keberatan yang terus berulang, bahwa di Jerman tak ada alternatif yang layak di sisi kanan belakang selain Kimmich, ditepis Klopp. Philipp Treu dari Freiburg, yang untuk pertama kalinya dipanggil olehnya, menurut Klopp seharusnya bertanya dalam perdebatan ini: "Hah, mereka bicara soal apa?" Ia juga menyebut Josha Vagnoman dari VfB Stuttgart sebagai kandidat yang menjanjikan.

Ngomong-ngomong soal Stuttgart: di sinilah pembedaan Klopp dari Nagelsmann terlihat sangat jelas. Jika mengesampingkan Alexander Nübel yang pada musim panas pindah ke Besiktas Istanbul, Nagelsmann telah memanggil tiga pemain Stuttgart untuk Piala Dunia, yakni Deniz Undav, Angelo Stiller, dan Jamie Leweling. Lalu Klopp? Ia justru mencoret tepat trio itu dan sebagai gantinya memanggil empat nama lain, yaitu Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch, dan Maximilian Mittelstädt. Jelas, Undav, Stiller, dan Leweling belakangan harus bergelut dengan cedera ringan - tetapi mereka juga masing-masing tampil di semua pertandingan Bundesliga sejauh ini.

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Jürgen Klopp menunjukkan kehadiran yang lebih besar dibanding Julian Nagelsmann

Juga tidak ada dalam daftar adalah dua pemain kesayangan Nagelsmann yang mungkin memunculkan perdebatan paling kontroversial di tim DFB dalam beberapa tahun terakhir: Leroy Sane dan Leon Goretzka, yang saat ini memang sedang dibekap masalah kebugaran. Klopp secara eksplisit tidak ingin absennya mereka dari pemanggilan (sama seperti Undav dan Stiller) dinilai sebagai keputusan final. Namun pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini ia belum melakukan pembicaraan dengan mereka. Berbeda dengan hampir semua pesepakbola Jerman lain yang sedikit banyak menarik perhatian.

"Dalam empat minggu terakhir saya sedikit bepergian, bertemu langsung dengan banyak, banyak pemain, melihat mereka, baik di lapangan latihan maupun dalam percakapan," ujar Klopp. Untuk memperjelas, ia menambahkan: "Melihat, menghadirkan mereka secara fisik di depan saya. Perbedaannya sangat besar dari gambaran yang saya miliki sebelumnya. Itu membuat perbedaan besar untuk membangun perasaan terhadap seorang pesepakbola, bahwa Anda melihatnya secara langsung."

Kalimat-kalimat ini memang bisa dinilai sebagai sebuah sindiran kecil yang tersembunyi terhadap Nagelsmann. Komunikasi yang kurang baik dan minimnya kunjungan pribadi ke klub maupun stadion memang merupakan poin kritik yang kerap diarahkan kepada Nagelsmann. Dengan pendekatannya yang sepenuhnya berlawanan, juga lewat pemanggilan pemain dari klub-klub yang lebih kecil seperti Augsburg atau Elversberg, Klopp justru menyampaikan bahwa ia ingin melibatkan seluruh Jerman sepakbola dalam era baru tim nasional.

Namun untuk terus menunggangi gelombang euforia yang tanpa diragukan dipicu oleh pemanggilan ini dan konferensi persnya, diperlukan juga hasil-hasil positif - seperti biasa dalam sepakbola. Di Nations League, tantangan sulit langsung menanti, dimulai dengan laga tandang melawan Belanda, lalu disusul tiga pertandingan lain melawan Yunani dua kali dan Serbia.