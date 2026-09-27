Pemirsa sangat dibuat jengkel setelah 45 menit oleh satu orang dalam laga Serbia vs Belanda

Komentator NOS Jeroen Grueter menuai banyak kritik dari penonton di X. Saat Serbia vs Belanda berlangsung, platform itu dipenuhi kritik terhadap komentar pria asal Utrecht tersebut.

Setelah 45 menit, Belanda unggul 0-1 atas Serbia, setelah Mexx Meerdink dengan sempurna menuntaskan penalti yang didapatkan Crysencio Summerville dalam debut pertamanya sebagai starter. Meski begitu, para penonton laga Nations League tampaknya terganggu dengan komentator yang bertugas.

Pada menit ke-12, Cody Gakpo dijatuhkan oleh Sasa Lukic lewat sebuah sliding. Dalam aksi itu, kaki sang penyerang tersangkut di antara kaki pemain Serbia tersebut. Pada akhirnya, Gakpo harus meninggalkan pertandingan karena cedera. Grueter menyebutnya sebagai sebuah ‘pelanggaran jahat’.

“Di sini juga komentator itu kembali bersikap tolol terkait pelanggaran terhadap Gakpo. Lukic memainkan bola dan Gakpo menendang kakinya!”, tulis Ron. Ed juga tidak terkesan dengan Grueter. “Oh tidak... Komentator sepak bola hari ini adalah Grueter. Ngaco tak keruan, seperti setiap kali dia bertugas.”

Sang komentator juga mendapat kritik atas pilihan katanya saat penalti Meerdink. Dalam momen itu, ia merujuk pada Antonín Panenka, yang lima puluh tahun lalu untuk pertama kalinya mengeksekusi penalti cungkil terkenalnya di stadion yang sama.

“Bahwa kita punya banyak tukang omong buruk di NOS sudah diketahui. Grueter benar-benar yang paling parah. Kenapa Anda mengira seorang neo-internasional akan melakukan Panenka hanya karena Panenka pernah melakukannya ke gawang itu? Tidak paham sama sekali soal sepak bola!”, nilai Jan.

“Grueter lagi-lagi sibuk membolak-balik bukunya yang penuh pesan omong kosong. Ocehannya terus mengalir dan tidak ada satu pun yang masuk akal,” demikian tertulis di X. “Benar-benar komentator yang cerewet. Tolong ganti saja,” tulis pengguna lainnya.























