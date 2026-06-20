Pemirsa Oranje beralih ke saluran asing karena masalah yang mengganggu di NOS

Belanda mengawali pertandingan Piala Dunia melawan Swedia dengan sangat baik pada Sabtu malam. Berkat dua gol cepat dari Brian Brobbey, tim asuhan pelatih nasional Ronald Koeman segera unggul 2-0 di Houston. Namun, di media sosial, selama babak pertama perbincangan justru sering berfokus pada hal lain: kualitas suara dalam siaran NOS.

Brobbey hanya membutuhkan lima menit untuk meninggalkan jejaknya dalam pertandingan tersebut. Setelah kerja sama apik dari Cody Gakpo, sang penyerang muncul di depan gawang Swedia dan menyarangkan bola dari jarak dekat. Dengan demikian, ia memberikan awal yang sempurna bagi Oranje.

Bahkan sebelum pertandingan berjalan 20 menit, Brobbey kembali mencetak gol. Kali ini, umpan silang datang dari Denzel Dumfries di sisi kanan dan sang penyerang kembali berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan peluang tersebut. Oranje tampaknya sudah mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal.

Banyak penonton pada hari Sabtu sama sekali tidak puas dengan siaran NOS di NPO 1. “Apakah hanya saya yang merasa begitu, atau suara stadionnya sangat pelan? Rasanya kurang semarak,” tulis Bianca. Keluhannya ternyata tidak sendirian, karena tak lama kemudian muncul reaksi serupa dari penonton lainnya.

Marleen membandingkan siaran tersebut dengan stasiun televisi luar negeri. “Sangat membosankan di NPO1. Saya merindukan suara penonton,” tulisnya. “Di ARD Jerman sudah lebih baik, dan di BBC One pengalaman menontonnya bagus. Di sana, suara para penggemar terdengar jelas.”

Seorang pengguna lain juga menyebut siaran BBC. “Di BBC, mereka sekarang memperdengarkan dan memperlihatkan bahwa seluruh stadion sedang bersorak karena jeda iklan,” tulisnya. Selanjutnya, ia mengkritik keras NOS, yang menurutnya tidak cukup menyampaikan suasana stadion.

“Hei NPO1, perbaiki suara itu dong,” tulis pengguna lain.