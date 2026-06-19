Pemirsa Amerika sama sekali tidak mengerti dan tiba-tiba berbondong-bondong mencari satu kata di Google saat pertandingan melawan Australia

Amerika Serikat memimpin dengan skor 2-0 yang cukup nyaman di pertengahan pertandingan Piala Dunia melawan Australia. Yang menarik, di menit-menit akhir babak pertama, perhatian tidak hanya tertuju pada permainan, tetapi juga pada peraturan permainan. Menurut Google Trends, warga Amerika secara massal mencari kata ‘offside’, atau posisi offside, selama pertandingan berlangsung.

Lonjakan pencarian tersebut terjadi setelah gol kedua Amerika Serikat pada malam itu. Alex Freeman mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-43 untuk mengubah skor menjadi 2-0, tetapi hakim garis langsung mengangkat bendera karena offside. Akibatnya, gol tersebut awalnya tampak tidak sah.

Gol tersebut tercipta dari situasi bola mati. Tendangan bebas dari Antonee Robinson mencapai Sergiño Dest di tepi kotak penalti, kemudian tendangannya tersentuh dan melambung tinggi ke udara. Freeman bereaksi paling cepat dan menyundul bola dari jarak dekat hingga masuk ke gawang.

Setelah intervensi VAR, gol tersebut akhirnya tetap sah. Wasit video menetapkan bahwa Freeman tidak berada dalam posisi offside saat bola mengarah kepadanya (berbeda dengan rekan setimnya, Folarin Balogun, yang tidak secara aktif terlibat dalam situasi tersebut), sehingga gol tersebut akhirnya disahkan.

Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan penonton Amerika, yang kemudian berbondong-bondong mencari arti dari ‘offside’, seperti yang terlihat dari data menarik dari Google.

Bagi Amerika Serikat, hal ini merupakan imbalan yang pantas atas penampilan kuat di babak pertama. Tim asuhan pelatih kepala Mauricio Pochettino tampil agresif sejak peluit kick-off dan secara rutin menekan Australia. Tim Socceroos terlihat kesulitan mengatasi tekanan tersebut dan sudah tertinggal sejak awal akibat gol bunuh diri yang dicetak oleh Cameron Burgess.







