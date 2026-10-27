Pemimpin Redaksi "France Football": Rodri Merampas Kejayaan dari Lamine Yamal

Dalam pengakuan mengejutkan yang membalikkan semua prediksi, orang paling berpengaruh di ajang Ballon d'Or mengungkap rahasia sesungguhnya di balik gagalnya para bintang Spanyol sang juara dunia dalam perlombaan meraih mahkota, dengan menegaskan bahwa gelar Harry Kane bukan sekadar kemenangan, melainkan hasil perang suara internal yang mencabik impian Spanyol.

Vincent Garcia, pemimpin redaksi majalah "France Football" sekaligus ketua panitia Ballon d'Or, memecah keheningannya untuk menjelaskan kejutan besar pada edisi tahun ini, di mana pemain Inggris Harry Kane meraih penghargaan bergengsi tersebut, sementara tidak ada satu pun pemain dari timnas Spanyol peraih Piala Dunia yang mampu menembus posisi-posisi teratas.

Teka-teki kejatuhan Spanyol

Garcia mengaitkan kejatuhan ini, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Prancis "L'Equipe", dengan fenomena "pembelahan suara" yang menghantam kubu La Roja dengan keras, seraya menjelaskan bahwa persaingan sengit antara dua bintang timnas tersebut justru merugikan keduanya.

Garcia berkata: "Saya benar-benar yakin bahwa Rodri merenggut sebagian suara dari Lamine. Di timnas Spanyol peraih Piala Dunia, ada pembelahan suara yang jelas antara Rodri dan Lamine Yamal, dan pembelahan ini sangat merugikan keduanya."

Jurnalis Prancis kawakan itu menambahkan: "Terjadi penyebaran suara yang besar di antara para pemain Spanyol, dan yang lebih penting lagi, timnas Spanyol adalah sebuah tim yang utuh dan sebuah mesin kolektif yang menakjubkan. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi para anggota panitia juri untuk menyoroti satu penampilan individu tertentu dan mengunggulkannya."

Yamal membayar harga cedera dan satu gol semata

Garcia tidak ragu membedah kondisi bintang muda Lamine Yamal, winger Barcelona, yang memasuki Piala Dunia sebagai salah satu kandidat terkuat.

Ia menjelaskan: "Lamine Yamal menjadi juara dunia dan itu adalah pencapaian besar, tetapi sebenarnya ia hanya mencetak satu gol dan memulai turnamen dalam kondisi cedera. Situasi rumit ini membuat tugas panitia juri menjadi sangat sulit dalam menentukan pilihan di antara para pemain Spanyol."

Ketika ditanya mengenai pilihan pribadinya dalam pemungutan suara, ketua panitia penghargaan itu menolak mengungkapkannya, dan hanya menambah polemik dengan mengatakan: "Saya memberikan suara untuk seseorang yang tidak menang, dan saya rasa ia juga layak menang, tetapi kalian akan melihat semuanya pada hari Sabtu ketika France Football mempublikasikan hasil lengkap dan terperinci."

Pertarungan 41 poin

Mengenai pertarungan akhir memperebutkan gelar, Garcia mengungkap bahwa persaingan antara Kane dan Kylian Mbappe mencapai titik didih, dan keputusan baru datang pada detik-detik terakhir.

Ia berkata: "Kylian Mbappe memimpin dalam perlombaan selama sebagian besar periode pemungutan suara, sebelum Harry Kane bangkit dengan kuat. Selisih poin antara Kane dan Mbappe sangat tipis, bahkan lebih kecil daripada selisih antara Rodri dan Vinicius pada tahun 2024 yang mencapai 41 poin."

Garcia dengan gigih membela kelayakan bintang Inggris itu meraih penghargaan, dan menolak gagasan bahwa ia menang hanya berkat pencapaian timnya.

Ia menutup pembicaraannya dengan angka-angka: "Ia terutama adalah seorang mesin gol yang hebat. Ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas negaranya musim ini, memenangkan semua gelar di Jerman bersama Bayern Munich, dan mencapai semifinal Liga Champions Eropa, serta bersama timnas Inggris menembus semifinal Piala Dunia. Tidak diragukan lagi, panitia juri merasa bahwa ia adalah pilihan yang paling ideal dan paling utuh di antara semua kandidat."



