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Rodri tidak hadir bersama Barcelona dalam laga melawan Villarreal pada Minggu ini, tetapi Pedri hadir dan menjadi penyebab langsung kebangkitan gemilang Barca dalam pertandingan tersebut.

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Dalam salah satu laga paling seru musim ini, Barcelona membalikkan ketertinggalan dua gol dari Villarreal menjadi keunggulan dramatis 3-2 setelah bangkit di babak kedua dengan tiga gol beruntun. Malam tim Catalan itu pun berubah dari mimpi buruk sejak awal menjadi remontada yang menegangkan di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut Pedri menguasai jalannya pertandingan dan memimpin timnya bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-2.

Keunggulan dua gol tanpa balas Villarreal di babak pertama, yang juga diwarnai penalti gagal Lamine Yamal, mengisyaratkan bahwa mengubah hasil akan sesulit menghadapi angin kencang di Camp Nou.

Namun, di tengah kesulitan, solusi terbaik datang dari Pedri. Ia menjadi otak permainan tim, selalu mencari opsi terbaik, menahan bola saat diperlukan, mencari De Jong ketika proses membangun serangan dari belakang tampak berisiko, dan mendorong rekan-rekannya di lini depan untuk membobol gawang lawan.

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Statistik Impresif Pedri Melawan Villarreal

Dari kakinya lahir umpan silang yang dikonversi Gerard Martín menjadi gol pada menit ke-58 untuk memperkecil ketertinggalan (1-2). Namun, Pedri bukan sekadar pemberi assist. Gelandang asal Kepulauan Canaria itu mengakhiri laga dengan catatan perebutan bola terbaik (10) dan menyelesaikan umpan terbanyak di sepertiga akhir lapangan (28).

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Pemain bernomor punggung 8 Barcelona itu juga terlibat dalam serangan yang berbuah gol penyama kedudukan 2-2. Setelah Raphinha merebut bola, Pedri mengirim umpan datar keras kepada Raphinha sendiri untuk memulai serangan balik. Pemain asal Brasil itu kemudian mengoper bola kepada Lamine, yang dengan lihai melewati lima bek sebelum mengirim umpan cemerlang kepada Fermín, yang dengan mudah mencetak gol penyama kedudukan.

Pedri memang tidak mencetak gol, tetapi ia tidak membutuhkannya untuk terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Setelah "kontribusi" menentukan dari bek Villarreal, Pau Navarro, yang diusir keluar usai menerima kartu kuning kedua sekaligus mencetak gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 3-2, Pedri mengendalikan jalannya permainan.

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Ia memimpin tim dalam periode penguasaan bola yang panjang dan mencegah tim mengambil risiko kehilangan bola. Dengan begitu, Barcelona menuntaskan misi tersulit, yakni membalikkan keadaan hanya dalam 10 menit, dan mengakhiri satu pekan lagi di puncak klasemen liga. Pedri tidak akan membiarkan semua itu lepas begitu saja.