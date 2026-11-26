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Mantan penyerang Barcelona dan Inter Milan, Samuel Eto'o, menanggapi keras para pengkritik yang menuntut penjelasan atas dukungannya kepada presiden FIFA Gianni Infantino. Legenda sepak bola Kamerun itu menegaskan kemandirian Afrika melalui media sosial dan menolak mentah-mentah apa yang disebutnya sebagai interogasi media atas pilihan politiknya.

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Eto'o menolak “pengadilan media”

Eto'o dengan tegas menolak undangan untuk menjelaskan sikap politiknya terkait kepemimpinan sepak bola dunia. Ia menegaskan bahwa negara-negara Afrika tidak perlu menjawab kritik dari luar. Polemik ini muncul setelah komentator Prancis Daniel Riolo menantang presiden FECAFOOT itu untuk tampil dalam program “After Foot” dan menjelaskan mengapa ia serta federasi-federasi Afrika lainnya mendukung Infantino untuk masa jabatan berikutnya.

Eto'o, yang tidak pernah menghindari konfrontasi, menyampaikan sikapnya dengan jelas melalui kanal resminya. Ia mengisyaratkan bahwa era ketika para pemimpin sepak bola Afrika membutuhkan persetujuan dari pihak luar telah berakhir.

“Saya dipanggil untuk menjelaskan suara Afrika di hadapan pengadilan media yang presidennya ditunjuk oleh seorang kolumnis, yaitu dirinya sendiri. Saya tidak akan hadir,” tulis Eto'o dalam pernyataan tegas yang diunggah di Instagram. Terjemahan pesannya menegaskan penolakannya untuk “hadir” di hadapan apa yang ia pandang sebagai badan peradilan bentukan sendiri oleh para jurnalis. Dengan menyebut permintaan itu sebagai panggilan ke “pengadilan media”, mantan penyerang tersebut menunjukkan penolakannya terhadap tekanan kepada para petinggi sepak bola Afrika agar mempertanggungjawabkan pilihan demokratis mereka dengan cara yang jarang dituntut dari rekan-rekan mereka di Eropa.

Membela otonomi Afrika dalam sepak bola

Inti perselisihan ini adalah anggapan tentang keleluasaan asosiasi sepak bola Afrika dalam pemilihan FIFA. Eto'o berpendapat bahwa sorotan terhadap suara Afrika mencerminkan standar ganda. Menurutnya, federasi-federasi Eropa mendapat penghormatan dan keleluasaan menjaga pilihan mereka tetap pribadi yang tidak diberikan kepada federasi-federasi Afrika.

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“Federasi-federasi Eropa bebas memilih siapa yang mereka dukung dan siapa yang tidak. Itu urusan mereka, dan tak seorang pun di Afrika mengangkat diri sebagai hakim atas kehormatan atau martabat mereka. Karena itu, saya menyerahkan tanggung jawab atas penilaian semacam itu kepada mereka yang merasa berhak membuatnya,” jelasnya.

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Argumennya menekankan keinginan akan rasa hormat timbal balik antarkonfederasi. Ia bersikeras bahwa martabat para pejabat sepak bola Afrika tidak boleh dipertanyakan hanya karena pilihan suara mereka berbeda dari yang didukung media tertentu atau pengamat Eropa.

Perselisihan soal janji dana FIFA

Ketegangan semakin meningkat akibat penilaian blak-blakan Riolo, yang menyiratkan bahwa dukungan untuk Infantino semata-mata didasari keuntungan yang akan diterima. Riolo sebelumnya mengatakan, “Saya hanya ingin tahu mengapa dia memilih Infantino. Dia tinggal mengatakannya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa alasannya adalah karena kami (federasi-federasi Afrika) semua akan menerima 25 juta. Dan dengan 25 juta itu, saya akan menyalurkannya kembali di Kamerun untuk membangun akademi atau hal-hal semacam itu.”

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Dalam pernyataan penutupnya, Eto'o berupaya mengakhiri perdebatan dengan kembali menegaskan kedaulatan para pengambil keputusan di Afrika. “Para pemimpin sepak bola Afrika adalah orang-orang yang bebas. Mereka tidak membutuhkan wali. Mereka mengambil keputusan dengan hati dan nurani demi kepentingan federasi mereka dan sepak bola Afrika. Pilihan saya sudah dibuat dan sudah diketahui,” ujarnya.