Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemilik saham mayoritas Newcastle United, Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), kini berencana menjual hingga 25 persen saham klub melalui penerbitan saham baru. Dana hasil penjualan akan langsung masuk ke klub, bukan ke PIF. Prioritas Newcastle adalah membangun stadion baru senilai sekitar £1,3 miliar atau merenovasi St James' Park, seiring upaya klub mencari investasi besar dari pihak luar.

Iklan

PIF menunjuk JP Morgan

PIF telah menunjuk JP Morgan untuk menangani penjualan hingga seperempat saham Newcastle melalui penerbitan saham baru, seperti pertama kali dilaporkan oleh The Athletic. Bank yang berbasis di New York itu baru-baru ini terlibat dalam upaya FIFA yang akhirnya dibatalkan untuk menjual 20 persen hak komersialnya.

PIF memiliki sekitar 85 persen saham klub, sementara sisanya dipegang keluarga Reuben. Porsi kepemilikan keduanya akan terdilusi. PIF membeli Newcastle dari Mike Ashley seharga £305 juta pada Oktober 2021. Gubernur PIF, Yasir Al-Rumayyan, menyaksikan pertandingan pertamanya musim ini saat Newcastle bermain imbang 2-2 melawan Arsenal pada Sabtu.

Dana akan masuk ke klub

Tidak ada dana hasil penerbitan saham yang akan masuk ke PIF. Investor baru akan menyuntikkan dana langsung ke Newcastle sebagai imbalan atas kepemilikan hingga seperempat saham klub. Sumber-sumber yang dekat dengan PIF menegaskan bahwa lembaga itu tetap berkomitmen kepada klub untuk jangka panjang dan langkah ini bukan penjualan seluruh sahamnya.

Newcastle membutuhkan sekitar £1,3 miliar untuk membangun stadion baru berkapasitas antara 65.000 dan 72.000 penonton. Kepala eksekutif David Hopkinson mengatakan awal bulan ini: “Apa pun yang kami lakukan di sini, ini adalah keputusan untuk satu generasi yang akan menentukan era berikutnya bagi klub. Biayanya akan besar.”

Iklan Iklan

Hopkinson ungkap pembicaraan dengan bankir

Klub juga merencanakan kompleks latihan baru di dekat bandara internasional kota tersebut. Hopkinson mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan para bankir sedang berlangsung.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BHA Premier League 09.05 NEW

Ia menambahkan: “Ketika saya tiba, kami masih berada pada tahap konsep. Kami telah membuat kemajuan besar menuju pilihan-pilihan yang lebih jelas dan tahap menentukan cara mewujudkannya. Ini adalah proyek yang memiliki arti penting secara global. Belakangan ini kami menghabiskan banyak waktu bersama para bankir dari New York untuk memikirkan bagaimana kami bisa melakukannya dan pilihan apa saja yang bisa kami pertimbangkan. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa kami mengerjakannya setiap hari dan saya berharap kami segera memiliki sesuatu yang konkret untuk disampaikan kepada Anda.”

PIF kurangi belanja di bidang olahraga

Langkah ini terjadi ketika PIF mengurangi belanjanya di bidang olahraga, setelah menarik dukungannya terhadap LIV Golf dan menjual sahamnya di klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal.

Iklan

Newcastle bukan satu-satunya klub yang mencari investasi baru. Everton dan Crystal Palace juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, PIF dilaporkan meyakini nilai Newcastle pada akhirnya bisa mencapai £5 miliar jika mitra pemegang saham minoritas ditemukan.