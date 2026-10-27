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Sheikh Mansour menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan kepada Manchester City dengan menyuntikkan dana baru sebesar £100 juta ke perusahaan induk klub. Suntikan dana yang signifikan itu datang di tengah masa penuh gejolak bagi Manchester City setelah keluarnya putusan penting terkait praktik keuangannya.

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Investasi baru di tengah gejolak hukum

Seperti dilaporkan The Mirror, Sheikh Mansour kembali menyuntikkan £100 juta ke City Football Group (CFG) di tengah periode penuh gejolak bagi klub peraih delapan gelar Liga Primer Inggris itu. Dokumen terbaru yang diajukan ke Companies House mengungkap penerbitan lebih dari 11,3 juta saham baru untuk menghimpun dana tersebut.

Perusahaan Newton Investment and Development milik Mansour mengambil seluruh saham yang diterbitkan itu, sehingga sedikit menambah kepemilikan mayoritasnya di CFG. Perusahaan induk tersebut memiliki portofolio klub yang tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Girona, New York City, dan Palermo, serta saat ini bernilai mendekati £6 miliar.

Dukungan yang tak goyah di balik layar

Getty Images

Suntikan dana itu menjadi pernyataan tegas mengenai komitmen pemilik asal Abu Dhabi, hanya beberapa pekan setelah komisi independen menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial Liga Primer Inggris. Meski menghadapi pukulan hukum yang berat ini, Mansour tampak semakin menegaskan komitmennya terhadap jaringan klub sepak bola global tersebut.

Sepanjang penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun dan mencakup banyak hal itu, City dengan tegas menyatakan tidak bersalah. Klub segera mengonfirmasi niatnya untuk mengajukan banding secara resmi, sehingga perselisihan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kompetisi kasta tertinggi Inggris itu akan berlanjut di hadapan panel independen baru yang terpisah.

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Soriano membela klub dengan tegas

Meski Mansour belum berbicara secara terbuka mengenai dakwaan tersebut, CEO City Ferran Soriano menanggapi situasi itu secara langsung dalam pesan internal yang panjang kepada para staf. Ia mengkritik keras putusan komisi tersebut, dengan alasan bahwa komisi mengabaikan banyak bukti yang diajukan klub dan membuktikan bahwa dana pemilik tidak pernah disamarkan sebagai sponsor independen.

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Soriano menyatakan: "Kasus ini sudah berlangsung begitu lama sehingga penting bagi kita untuk mengingat bahwa seluruh kasus Liga Primer Inggris terhadap kami didasarkan pada satu tuduhan palsu, yakni bahwa uang pribadi para pemilik entah bagaimana secara diam-diam masuk ke klub melalui sejumlah sponsor dari Abu Dhabi. Itu sama sekali tidak benar."

Ia menambahkan bahwa kesimpulan komisi itu "jelas keliru" dan bertumpu pada "teori konspirasi" Liga Primer Inggris. Dengan merujuk pada keberhasilan banding klub terhadap UEFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada 2020, Soriano berjanji City akan terus menempuh segala jalur hukum untuk membersihkan nama mereka, melindungi klub, dan mungkin menuntut kompensasi.

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Proses banding membayangi

Getty Images

Proses banding akan membayangi sisa musim Manchester City. Skuad Enzo Maresca harus menjalani jadwal pertandingan domestik dan Eropa yang berat sementara tim hukum klub bersiap membantah putusan komisi tersebut.

Hingga panel independen yang baru ditunjuk mencapai keputusan akhir, ancaman sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terus membayangi Etihad. Hasil akhir pertarungan hukum ini tidak hanya akan menentukan masa depan City dalam waktu dekat, tetapi juga dapat mengubah secara mendasar lanskap keuangan dan regulasi Liga Primer Inggris.