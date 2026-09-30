Pemilik klub Bulgaria Botev Plovdiv tewas dibunuh pada Rabu. Menurut media Bulgaria, Iliyan Filipov ditembak di kepala setelah ia keluar dari mobilnya dan berjalan menuju pintu depan rumah seorang perempuan yang dikenalnya. Polisi telah menahan seorang tersangka.

Sekitar pukul 01.00 waktu setempat, polisi di Plovdiv menerima laporan mengenai penembakan di distrik Hristo Smirnenski. Petugas dengan cepat tiba di lokasi kejadian, tetapi mereka tak lagi bisa berbuat apa pun untuk menolong Filipov.

Area di sekitar lokasi kejadian langsung ditutup. Kabarnya, tak seorang pun diizinkan meninggalkan kota dalam beberapa jam setelah penembakan tersebut. Otoritas terkait langsung memulai penyelidikan.

Penyelidikan itu berujung pada penangkapan seorang pria berusia 51 tahun di ibu kota Sofia, meski proses penyelidikan masih terus berlangsung. Tersangka adalah mantan karyawan perusahaan transportasi dan konstruksi PIMK, yang didirikan dan dipimpin oleh Filipov.

Masih belum jelas apakah ada saksi. Tetangga kerap melihatnya di distrik tersebut, tempat ia mengunjungi sebuah apartemen yang dihuni seorang perempuan.

Filipov adalah figur terkemuka di dunia sepak bola Bulgaria dan memiliki hubungan erat dengan Botev Plovdiv, salah satu klub terkemuka di kota bersejarah tersebut. Filipov juga memainkan peran krusial dalam pembangunan Stadion Hristo Botev yang baru.

Suporter Botev berkumpul di stadion itu pada Rabu untuk memberi penghormatan kepada Filipov. Sesi latihan dibatalkan dan tanggal baru sedang dicari untuk pertandingan melawan Slavia Sofia.



