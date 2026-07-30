Pemilik klub Inggris: Presiden konfederasi Asia dukung usulan "privatisasi Piala Dunia"

Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, menyatakan tetap mendukung rencana kontroversial Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menjual sebagian hak komersial Piala Dunia senilai miliaran dolar, mengabaikan penolakan global yang terus meningkat.

Thohir, yang juga memiliki klub Inggris Oxford United yang berlaga di divisi satu, menegaskan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky News" perlunya melangkah maju dalam pendirian perusahaan "FIFA Forward Enterprise" yang nilainya diperkirakan mencapai 20 miliar dolar, dengan menganggap bahwa perusahaan itu akan menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan sepak bola di negaranya.

Thohir berkata: "Sepak bola Indonesia telah mengalami transformasi mendasar selama tiga tahun terakhir, dan mengalami perbaikan yang signifikan. Peringkat tim nasional naik dari posisi 174 ke posisi 118, dan kami membutuhkan pendanaan untuk melanjutkan perkembangan ini."

Tahun lalu, Thohir menandatangani perjanjian dengan Infantino untuk mendirikan pusat FIFA di ibu kota Jakarta, dalam sebuah langkah yang saat itu keduanya sebut sebagai "hari bersejarah bagi masa depan sepak bola di Asia Tenggara dan Asia Timur".

Berbagai analisis menunjukkan bahwa perluasan Piala Dunia dari 48 menjadi 64 tim, gagasan yang dipromosikan Infantino, dapat memberi Indonesia peluang untuk lolos ke ajang tersebut berdasarkan peringkatnya saat ini.

Menanggapi tudingan bahwa FIFA menyerahkan permata olahraga paling populer di dunia kepada segelintir investor berpengaruh, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia itu menunjukkan bahwa banyak federasi nasional sebenarnya telah mengambil langkah komersial serupa dalam liga dan kompetisi domestik mereka.

Sikap Indonesia ini muncul pada saat dukungan publik terhadap Infantino nyaris tidak ada sejak proyek tersebut diungkap pada awal pekan, di mana Presiden Federasi Sepak Bola Ceko David Trunda menjadi salah satu dari sedikit orang yang menunjukkan kesediaan untuk mendukungnya, sebelum pernyataannya memicu kritik luas di kalangan sepak bola domestik di negaranya.