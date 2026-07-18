Pemilik foto Messi dan Yamal: Ini bukan kecerdasan buatan... dan memenangkan lotere lebih mudah daripada mengambil foto itu

Fotografer asal Spanyol, Juan Monfort, menceritakan tentang foto terkenal yang ia ambil dari Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, dan Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, sekitar 19 tahun yang lalu, saat Yamal masih bayi berusia lima bulan.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Timnas Argentina, besok Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

Pertandingan ini menyimpan kisah yang luar biasa antara seorang pemain yang dianggap sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, dan seorang talenta yang oleh sebagian orang diprediksi akan menjadi salah satu penerusnya yang paling menonjol di panggung sepak bola dunia, dengan selisih usia 19 tahun penuh di antara keduanya.

Yang semakin menambah arti penting dari pertemuan ini adalah foto yang diambil oleh fotografer Spanyol Juan Monfort pada Desember 2007, sebagai bagian dari kegiatan amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Barcelona bekerja sama dengan surat kabar “Sport” dari Katalonia, untuk mendukung UNICEF dan lembaga amal lainnya di wilayah Katalonia.

Dalam foto tersebut, Lionel Messi yang saat itu berusia 20 tahun terlihat sedang memandikan Lamine Yamal yang pada saat itu baru berusia 5 bulan.

Juan Monfort mengomentari foto tersebut dalam pernyataannya kepada jaringan "Dazn", di mana ia menegaskan bahwa foto itu bukanlah hasil kecerdasan buatan, dan menilai bahwa kemungkinan terjadinya hal tersebut adalah 1 banding 625 triliun, sehingga bisa dibilang seperti keajaiban.

Monfort mengatakan terkait hal ini: “Foto itu jelas bukan hasil kecerdasan buatan. Mungkin itu sihir, atau keajaiban, atau sesuatu dari luar Bumi, atau sesuatu yang keberadaannya belum kita ketahui, tetapi memang ada. Sebut saja apa pun yang Anda inginkan, tetapi itu bukan kecerdasan buatan.”

Ia menambahkan: “Baru saja seorang rekan mengirimkan informasi kepada saya bahwa kemungkinan terjadinya hal ini adalah satu dari 625 triliun, berdasarkan informasi yang saya terima saat ini.”

Dia menyimpulkan: “Berdasarkan itu, jauh lebih mudah untuk menang lotere daripada bisa mengambil foto ini, dan semua yang terjadi setelahnya, serta berakhir seperti ini.”

Messi sedang berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar, sementara Lamine Yamal berupaya meraih gelar pertamanya di turnamen ini, setelah memimpin Spanyol meraih gelar “Euro 2024”.