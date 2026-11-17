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Mantan bintang Barcelona Gerard Pique mengungkapkan kekecewaan mendalam atas skorsing 12 pertandingan yang dijatuhkan kepada kiper FC Andorra Jesus Owono menyusul kecelakaan tragis di lapangan. Pemain timnas Guinea Khatulistiwa itu dijatuhi sanksi berat oleh federasi sepakbola Spanyol (RFEF) setelah sebuah benturan menyebabkan kematian penyerang Tenerife Jesus de Miguel awal bulan ini.

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RFEF jatuhkan sanksi kepada kiper setelah tragedi pada masa tambahan waktu

Insiden fatal itu terjadi pada masa tambahan waktu dalam pertandingan kasta kedua Spanyol pada 2 November. Pertandingan tersebut kemudian dihentikan setelah Owono menerima kartu merah atas aksinya dalam benturan itu. Jesus de Miguel segera dilarikan ke unit perawatan intensif setelah benturan tersebut, sebelum meninggal dunia di rumah sakit keesokan paginya.

Setelah tragedi itu, Owono mengaku sedang menjalani "hari-hari tersulit dalam hidup saya" . Meski benturan itu tidak disengaja, komite disiplin RFEF memutuskan bahwa sang kiper menggunakan "kekuatan berlebihan" dan menjatuhkan skorsing 12 pertandingan atas tindakan kekerasan.

Pique kecam sanksi maksimal melalui video di media sosial

Berbicara dalam video yang diunggah di TikTok pada Senin malam, pemegang saham mayoritas Andorra Pique berpendapat bahwa otoritas sepakbola menghukum akibat tragis dari insiden tersebut, bukan aksi Owono itu sendiri.

"Para pemain, mantan pemain, pelatih, kiper, semuanya menyebut ini kecelakaan," kata mantan bek Barcelona itu. "Saya sungguh percaya bahwa menjatuhkan sanksi maksimal kepada Jesus atas aksi ini menempatkannya dalam situasi yang tidak layak ia alami, karena ia tidak bisa disalahkan atas semua yang telah terjadi."

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Untuk menunjukkan apa yang ia anggap sebagai inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi, mantan pemain timnas Spanyol itu menyoroti skorsing tiga pertandingan yang dijatuhkan kepada pemain sayap Albacete Jose Corpas setelah tekel tinggi membuat gelandang Sabadell Quadri Liameed harus dirawat di rumah sakit. "Untungnya Quadri baik-baik saja, akibat dalam kasus ini tidak fatal, dan komite memutuskan menjatuhkan skorsing tiga pertandingan kepada Corpas," tambahnya. "Dengan mempertimbangkan semua ini, pertanyaan saya adalah: apa yang dihukum, aksinya atau akibatnya?"

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Penyelidikan hukum dan dampak berkepanjangan di luar lapangan

Di luar sanksi olahraga, polisi Spanyol telah membuka penyelidikan atas kemungkinan pembunuhan tidak disengaja. Berdasarkan hukum Spanyol, kematian akibat penyebab yang tidak alami, termasuk kecelakaan, harus menjalani penyelidikan yudisial, meski jaksa menyatakan proses pidana kecil kemungkinannya dilakukan.

Bagi pelatih kepala Carles Manso, dampak insiden itu akan membebani kipernya jauh lebih lama daripada larangan bermain apa pun yang dijatuhkan otoritas sepakbola. "Jesus akan membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada 12 pertandingan sebelum ia siap dan mampu bertanding," kata Manso. "Tidak ada sanksi yang akan mengembalikan [De Miguel] kepada kami."

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Belum ada jadwal pasti bagi Owono untuk kembali bermain

Bahkan setelah Owono menjalani skorsing 12 pertandingannya, waktu kembalinya ia ke pertandingan kompetitif masih sepenuhnya belum ditentukan. Carles Manso telah memastikan bahwa klub akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang kiper dan baru mengizinkannya kembali ke lapangan ketika ia merasa siap bermain lagi.