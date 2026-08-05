Pengusaha Amerika Serikat Ben Harburg, pemilik klub Saudi Al-Khulood, menyindir kedekatan bintang Mesir Mohamed Salah dengan kepindahan ke jajaran klub Turki Trabzonspor.

Klub Trabzonspor telah mengumumkan tadi malam, Selasa, dimulainya negosiasi resmi mereka untuk merekrut Mohamed Salah, dalam langkah yang bisa membuka jalan bagi rampungnya salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer.

Beberapa menit sebelumnya, akun resmi Trabzonspor melalui "X" mengunggah sebuah video yang menampilkan Piramida Mesir, sebagai isyarat akan dekatnya kesepakatan dengan Salah.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun yang ia habiskan di dalam benteng Anfield, penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.

Banyak pihak menanti langkah baru Salah, di tengah prediksi kepindahannya ke Liga Saudi, khususnya klub Al-Ittihad yang berusaha merekrutnya menurut sejumlah laporan media.

Namun tampaknya Salah telah memastikan tujuannya dengan pindah ke Liga Turki, tepatnya Trabzonspor, untuk memulai babak baru dalam perjalanan olahraganya.

Mengenai transfer ini, Ben Harburg berkomentar melalui akun resminya di "X" dengan mengatakan: "Dia pergi ke liga yang tepat. Liga Profesional Saudi bukanlah tempat yang tepat untuk menghabiskan masa liburan pensiun."















