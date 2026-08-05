Pengusaha asal Amerika Serikat, Ben Harburg, pemilik klub Al-Khaleej Arab Saudi, menyindir kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke skuad Trabzonspor Turki.

Klub Trabzonspor telah mengumumkan pada hari Rabu ini kesepakatan resmi dengan Mohamed Salah, sehingga merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas ini.





Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun yang ia habiskan di dalam benteng Anfield, penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.









Banyak pihak menantikan langkah baru Salah, di tengah prediksi kepindahannya ke Liga Arab Saudi, khususnya klub Al-Ittihad yang berusaha mendaratkannya menurut berbagai laporan media.

Namun Salah memastikan tujuannya dengan pindah ke Liga Turki, tepatnya Trabzonspor, untuk memulai babak baru dalam karier olahraganya.

Menanggapi transfer ini, Ben Harburg berkomentar melalui akun resminya di "X" dengan mengatakan: "Ia telah pergi ke liga yang tepat. Liga Profesional Arab Saudi bukanlah tempat yang tepat untuk menghabiskan liburan pensiun."







