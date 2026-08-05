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Mohamed SalahGetty Images

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Pemilik Al-Kholood Menyindir Transfer Salah: Liga Arab Saudi Bukan Tempat untuk Menghabiskan Masa Pensiun

Transfers
Trabzonspor
Saudi Pro League
M. Salah
Al Kholood
Turki
Arab Saudi
Mesir

Bintang Mesir itu memilih Liga Turki

Pengusaha asal Amerika Serikat, Ben Harburg, pemilik klub Al-Khaleej Arab Saudi, menyindir kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke skuad Trabzonspor Turki.

Klub Trabzonspor telah mengumumkan pada hari Rabu ini kesepakatan resmi dengan Mohamed Salah, sehingga merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas ini.


Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun yang ia habiskan di dalam benteng Anfield, penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.


Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK


Banyak pihak menantikan langkah baru Salah, di tengah prediksi kepindahannya ke Liga Arab Saudi, khususnya klub Al-Ittihad yang berusaha mendaratkannya menurut berbagai laporan media.

Namun Salah memastikan tujuannya dengan pindah ke Liga Turki, tepatnya Trabzonspor, untuk memulai babak baru dalam karier olahraganya.

Menanggapi transfer ini, Ben Harburg berkomentar melalui akun resminya di "X" dengan mengatakan: "Ia telah pergi ke liga yang tepat. Liga Profesional Arab Saudi bukanlah tempat yang tepat untuk menghabiskan liburan pensiun."



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