Pengusaha Amerika Serikat, Ben Harburg, pemilik klub Saudi Al-Khaleej, menyindir kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke klub Turki Trabzonspor.

Klub Trabzonspor sebelumnya mengumumkan pada hari Rabu ini kesepakatan resmi dengan Mohamed Salah, merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas ini.





Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun yang dihabiskannya di dalam benteng Anfield, penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.

Banyak pihak menanti langkah baru Salah, di tengah prediksi kepindahannya ke Liga Saudi, khususnya klub Al-Ittihad yang berusaha merekrutnya menurut berbagai laporan media.

Namun Salah memastikan tujuannya dengan pindah ke Liga Turki, tepatnya Trabzonspor, untuk memulai babak baru dalam perjalanan olahraganya.

Mengenai transfer ini, Ben Harburg berkomentar melalui akun resminya di "X" dengan mengatakan: "Dia telah pergi ke liga yang tepat. Liga Profesional Saudi bukanlah tempat yang tepat untuk menghabiskan masa pensiun."















