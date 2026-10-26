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Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, menyatakan kepercayaan penuhnya kepada Ruben Amorim setelah kemenangan tandang penting yang kembali menghidupkan kiprah klub di kompetisi domestik. Pengusaha asal Amerika Serikat itu menyoroti kekuatan mental tim untuk bangkit dari hasil mengecewakan baru-baru ini di kompetisi Eropa dan meraih hasil dengan permainan efektif di kandang lawan.

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Cardinale tanggapi kemenangan atas Udinese

Cardinale menyatakan sangat puas dengan perkembangan Milan di bawah Amorim setelah menang meyakinkan 2-0 atas Udinese di BluEnergy Stadium. Kemenangan itu menjadi respons yang sangat dibutuhkan Milan setelah kekalahan mengecewakan dari Bournemouth di kompetisi Eropa. Tambahan tiga poin membuat Milan menyamai perolehan poin Roma di posisi ketiga, hanya terpaut empat poin dari dua tim teratas, Inter dan Lazio, saat persaingan gelar mulai terbentuk.

Pemilik asal Amerika Serikat itu terutama terkesan dengan cara skuadnya menghadapi tekanan untuk bangkit dari hasil buruk di Eropa melalui penampilan disiplin di kompetisi domestik. "Tim terus berkembang dan menunjukkan ketangguhan luar biasa setelah pertandingan mengecewakan di Eropa. Kami mempertahankan intensitas tinggi sepanjang pertandingan; penguasaan bola dan agresivitas dalam merebut kembali bola setelah kehilangannya merupakan aspek yang sangat positif," kata Cardinale kepada Sky Sport Italia.

Amorim mendapat pujian atas pengelolaan tim

Selain mengapresiasi kerja sama tim, Cardinale secara khusus memuji Amorim atas keputusan taktisnya sepanjang pertandingan. Pemilik Milan itu memuji pelatih asal Portugal tersebut atas pendekatan proaktifnya dalam pertandingan, terutama caranya mengelola tuntutan fisik skuad di tengah jadwal padat. Keputusan Amorim dalam menentukan susunan pemain inti dan menggunakan pemain pengganti dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat energi tim.

"Ruben mengelola rotasi dan pergantian pemain dengan baik. Semua ini membuat kami berada dalam kondisi bagus menjelang pertandingan kandang pada Rabu," kata Cardinale.

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Penunjukan pejabat baru dan rencana stadion

Di luar hasil pertandingan, klub saat ini tengah mengalami perubahan dalam struktur manajemennya. Sejumlah laporan menyebut pencarian kepala divisi sepakbola baru menjadi prioritas selama Cardinale berada di Italia. Markus Krosche santer dikaitkan dengan jabatan tersebut, meski kesepakatan akhir belum tercapai. Penunjukan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan strategi perekrutan dan pengembangan klub ke depan.

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Selain itu, presentasi besar mengenai proyek stadion baru San Siro dijadwalkan berlangsung pada Kamis, dengan kehadiran Cardinale dan perwakilan Inter, Beppe Marotta. Proyek bersama ini menjadi langkah bersejarah bagi kedua klub Milan dalam upaya memodernisasi fasilitas mereka. Namun, untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada lapangan. Amorim berhasil menstabilkan kondisi tim dan mendapat dukungan terbuka dari ketua klubnya dalam pekan yang dapat menentukan arah musim mereka.

Laga-laga krusial menanti

Kemenangan di Udine menjadi modal ideal bagi AC Milan menjelang pekan yang sangat penting. Berikutnya, mereka akan menjamu Bologna di San Siro pada Rabu. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Amorim untuk memperkuat posisi di tiga besar dan berpotensi memangkas jarak dari pemuncak klasemen.

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Namun, ujian terbesar masih menanti. Setelah menghadapi Bologna, perhatian akan tertuju pada Derby della Madonnina pertama musim ini melawan rival sekota, Inter. Derby yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu itu sudah dipandang sebagai potensi titik balik musim ini. Kemenangan tidak hanya akan memberi Milan kebanggaan atas rival sekotanya, tetapi juga menegaskan ambisi mereka untuk menyalip Inter di klasemen dan kembali menjadi kekuatan dominan di kota tersebut.