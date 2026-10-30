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Pimpinan RedBird Capital, Gerry Cardinale, akhirnya angkat bicara soal kondisi AC Milan saat ini dan menyatakan dukungan penuh kepada pelatih Ruben Amorim. Meski awal musim berlangsung penuh gejolak, pemilik asal Amerika Serikat itu tetap yakin bahwa fondasi untuk kesuksesan jangka panjang telah berdiri kokoh di San Siro.

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Cardinale memperjelas sikapnya terhadap Ruben Amorim

Jajaran petinggi Milan berupaya menepis rumor mengenai keamanan posisi Amorim, dengan pemilik klub, Cardinale, memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Portugal itu. Setelah perubahan besar pada musim panas, AC Milan mengalami periode dengan hasil yang beragam hingga memunculkan pertanyaan dari luar mengenai arah proyek klub. Namun, Cardinale turun tangan untuk menegaskan bahwa keyakinan internal terhadap metode Amorim tetap setinggi saat ia ditunjuk untuk membawa klub memasuki era baru.

Berbicara terus terang tentang situasi pelatih, pendiri RedBird itu menekankan bahwa klub tidak mencari solusi jangka pendek, melainkan jalan yang berkelanjutan menuju puncak sepakbola Eropa. "Saya percaya sepenuhnya kepadanya. Di akhir Top Gun, film 'saya', ada dialog yang bagus: 'Saya tidak akan meninggalkan rekan terbang saya,' kata Tom Cruise. Dan saya tidak akan meninggalkan Ruben. Posisinya sama sekali tidak terancam. Saya akan mendampinginya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Dia pelatih saya dan kami akan terus bekerja sama sampai kami berhasil naik ke level berikutnya," kata Cardinale kepada La Gazzetta dello Sport.

Scudetto tetap menjadi target utama

Meski saat ini tertinggal dari para pemuncak klasemen Serie A, Cardinale menolak menurunkan ekspektasinya untuk musim ini. Pengusaha asal Amerika Serikat itu menepis anggapan bahwa musim ini mungkin menjadi tahun transisi bagi klub. Sebaliknya, ia kembali menegaskan ambisi untuk membawa gelar liga ke kubu merah-hitam Milan. Ia memandang ketatnya persaingan di liga sebagai peluang, bukan hambatan, dan yakin kedalaman skuad cukup untuk bersaing.

"Itu sangat mungkin, 100 persen. Dan saya mengatakannya tanpa bermaksud terdengar arogan. Saya bangun setiap pagi dengan harapan ada sedikit peluang, yakni Inter mulai meraih hasil imbang alih-alih menang, sementara kami mulai mencatatkan rentetan kemenangan. Menang adalah satu-satunya hal yang penting bagi saya, tetapi mari jalani satu pertandingan demi satu pertandingan, memangkas jarak dengan mereka yang berada di depan kami, pekan demi pekan," tegas Cardinale.

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Stadion baru untuk bersaing dengan raksasa finansial

Di luar lapangan, proyek "Generali Stadium" tetap menjadi prioritas utama RedBird. Cardinale memandang San Siro yang baru sebagai tonggak penting bagi klub dan sepakbola Italia untuk bersaing dengan kekuatan finansial Premier League.

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"Ini proyek yang telah kami kerjakan selama empat tahun dan menjadi prioritas. San Siro yang baru adalah tonggak penting bagi Italia, negara yang sebelumnya tampak mustahil membangun fasilitas baru. Kami harus menemukan cara untuk membawa Serie A kembali ke level yang semestinya. Sebab, Serie A yang lebih kuat juga berarti Milan yang lebih kuat," jelasnya.

"Satu-satunya cara bersaing dengan Premier League adalah mulai mengubah profil ekonomi kami. Saya yakin klub seperti Milan dan para penggemarnya layak mendapatkan infrastruktur dengan kualitas seperti ini. Stadion ini menunjukkan betapa pentingnya semua ini bagi saya dan RedBird. Kami melakukan segala yang mungkin untuk kembali ke puncak. Pencapaian terkait stadion ini penting, tetapi bagi saya, tidak ada stadion di dunia yang nilainya menyamai kemenangan dalam derbi melawan Inter."

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Cardinale lontarkan peringatan tegas jelang derbi Milan

Menatap derbi mendatang, Cardinale berbicara dengan penuh hormat tentang rivalnya, Inter, tetapi juga menunjukkan semangat bersaing yang membara. Ia mengakui kekuatan organisasi Inter, tetapi menegaskan bahwa jarak di antara kedua klub bisa dipangkas. Targetnya tetap gelar liga, sasaran yang menurutnya sangat realistis jika Milan mampu mencatatkan rentetan kemenangan sembari berharap rivalnya terpeleset.

"Ini tidak akan mudah dan tidak ada yang akan diberikan begitu saja kepada kami. Saya tahu betul apa yang dipertaruhkan besok dan saya tahu seberapa kuat mereka. Saya tidak sabar menantikan derbi ini. Saya sangat bersemangat," Cardinal