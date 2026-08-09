Persaingan untuk memperebutkan kursi kepemimpinan Federasi Sepakbola Arab Saudi mengarah ke babak baru penuh ketegangan, setelah daftar Badr Al-Rizaiza menjadi satu-satunya yang disahkan dalam pemilihan tersebut, di tengah pergerakan dari daftar-daftar yang tersingkir untuk mengajukan keberatan atas keputusan itu.

Sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah" bahwa daftar Khaled Al-Ghamdi dan satu daftar lainnya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pengesahan daftar Al-Rizaiza, dengan perkiraan bergabungnya daftar-daftar lain yang tersingkir dalam pergerakan tersebut, yakni "berdasarkan alasan-alasan yang mereka nilai tidak diperlakukan dengan standar yang sama seperti yang diterapkan pada daftar yang disahkan".

Komite Pemilihan sebelumnya telah mengumumkan pada Sabtu penyingkiran lima daftar lainnya dalam pemilihan periode 2026-2030, setelah meninjau berkas para kandidat.

Daftar-daftar yang tersingkir mencakup daftar milik Khaled Al-Ghamdi, Fahd Al-Ghufaili, Hatem Khimi, Ahmed Al-Wadai, dan Shaker Al-Osaimi, dengan alasan yang berkaitan dengan pengalaman olahraga, syarat pencalonan, serta ketentuan perwakilan Majelis Umum.

Menurut sumber yang sama, Fahd Al-Ghufaili tidak berniat mengajukan gugatan, seraya menjelaskan bahwa pengalamannya yang berlangsung sekitar lima tahun bersama salah satu klub Liga Roshn tidak diperhitungkan karena tidak terdokumentasi secara resmi di pihak-pihak terkait, sekaligus menegaskan penghormatannya terhadap keputusan komite.

Pendaftaran pencalonan sebelumnya dibuka mulai 22 Juli hingga 1 Agustus ini, dan selama periode tersebut tujuh daftar mengajukan diri sebelum mundurnya Turki Al-Dhabaan, sementara komite melakukan peninjauan berkas antara 2 dan 7 Agustus sesuai dengan regulasi pemilihan.

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