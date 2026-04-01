Pemerintah Spanyol pasca-rasisme terhadap Islam: Kita menghadapi minoritas yang terbelakang... dan tim nasional pun tidak terkecuali

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dengan tegas mengecam insiden rasisme yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara tim nasional Spanyol dan Mesir, yang digelar pada Selasa kemarin di Stadion RCDE (Stadion Espanyol) di kota Barcelona, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menuju Piala Dunia 2026.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol (0-0), namun diwarnai insiden yang merusak suasana, di mana sekelompok penonton meneriakkan yel-yel yang menentang umat Islam, serta bersiul saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan.

Pihak pengelola stadion turun tangan lebih dari sekali untuk memperingatkan para penonton, sementara polisi Katalonia membuka penyelidikan atas insiden yang digambarkan sebagai "Islamofobia dan kebencian terhadap orang asing".

Sánchez, dalam cuitan yang diunggahnya di akun resmi di platform "X", mengatakan: "Insiden kemarin di Cornellà tidak dapat diterima dan tidak boleh terulang. Kita tidak boleh membiarkan minoritas yang terbelakang menodai citra Spanyol, negara yang pluralis dan toleran, dan tim nasional sepak bola serta para penggemarnya bukanlah pengecualian."

Ia juga menyatakan dukungan penuh kepada para atlet yang menjadi korban serangan tersebut, serta memuji semua pihak yang berkontribusi dengan penuh rasa hormat dalam membangun masyarakat yang lebih baik, dengan mengatakan: "Saya menyampaikan dukungan tulus kepada para atlet yang mengalami insiden ini, dan saya menghormati semua pihak yang berkontribusi, dengan rasa hormat, dalam menjadikan negara kita lebih baik."

Federasi Sepak Bola Spanyol dan pelatih tim nasional Luis de la Fuente, serta pemain-pemain terkemuka seperti Pedri dan Lamine Yamal (yang menegaskan bahwa ia adalah seorang Muslim dan menggambarkan teriakan tersebut sebagai "bodoh dan rasis"), telah mengutuk perilaku ini dengan keras, menegaskan bahwa hal itu tidak mewakili nilai-nilai olahraga maupun rakyat Spanyol.

Insiden ini terjadi dalam konteks persiapan kedua tim untuk Piala Dunia 2026, di mana tim nasional Mesir berusaha memperkuat pengalamannya melawan tim-tim Eropa yang kuat, sementara tim nasional Spanyol (juara Eropa) terus membangun tim mudanya sebagai persiapan untuk kompetisi besar.