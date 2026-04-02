Pemerintah Spanyol memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terkait insiden teriakan bernada rasis terhadap Islam

Dalam suasana pertandingan persahabatan yang seharusnya menjadi perayaan, Stadion Espanyol di wilayah Catalonia berubah menjadi lokasi kejadian yang memicu kegemparan luas di Spanyol, sehingga pemerintah terpaksa melakukan intervensi cepat.

Pertandingan persahabatan antara tim nasional Spanyol dan Mesir, yang digelar pada Selasa di Stadion "RCDE" (Stadion Espanyol) di kota Barcelona, sebagai bagian dari persiapan kedua tim untuk Piala Dunia 2026, diwarnai oleh insiden rasisme.

Pertandingan berakhir imbang tanpa gol (0-0), namun diwarnai insiden yang merusak suasana, di mana sekelompok penonton meneriakkan yel-yel anti-Muslim, serta bersiul saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan.

Pemerintah Spanyol memutuskan untuk menindaklanjuti insiden tersebut dengan menyerahkan kasus teriakan anti-Islam dan anti-imigran yang terjadi selama pertandingan persahabatan tersebut ke Kejaksaan Agung, dengan menganggapnya sebagai potensi kejahatan kebencian.

Beatriz Carrillo, Direktur Jenderal Kesetaraan, Anti-Diskriminasi, dan Anti-Rasisme di pemerintah Spanyol, mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Agung Koordinator Penanggulangan Kejahatan Kebencian dan Diskriminasi, Miguel Ángel Aguilar.

Dalam suratnya, Carillo meminta agar segera dibuka penyelidikan terhadap insiden yang terjadi pada Selasa lalu di Stadion RCDE di Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Pemerintah Spanyol menanggapi rasisme terhadap Islam: Kami menghadapi minoritas yang terbelakang... dan tim nasional bukanlah pengecualian.

Vinícius dan Hakimi mendukung Yamal dengan kuat dalam membela Islam melawan teriakan rasis

Pidato tersebut menyoroti bahwa teriakan yang dilontarkan oleh sekelompok penonton, serta sorakan ejekan saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan kebencian yang diatur dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, telah mengecam insiden tersebut dengan keras, menegaskan bahwa hal itu "tidak dapat diterima dan tidak boleh terulang".

Sánchez menulis melalui akun media sosialnya: "Tidak boleh dibiarkan minoritas yang terbelakang merusak citra Spanyol sebagai negara yang pluralis dan toleran. Tim nasional dan para penggemarnya adalah bagian tak terpisahkan dari citra ini. Seluruh dukungan saya untuk para atlet yang terluka akibat insiden ini."

Sementara itu, Menteri Kepresidenan dan Kehakiman, Félix Bolaniós, menegaskan bahwa "siapa pun yang berdiam diri hari ini berarti menjadi bagian dari kejahatan tersebut", sambil menekankan tekad pemerintah untuk terus berupaya membangun masyarakat yang menghormati semua orang.

Polisi "Mossos d'Esquadra" (Polisi Katalonia) sedang melakukan penyelidikan paralel terkait insiden tersebut, sementara kejadian ini memicu kemarahan luas di kalangan komunitas Muslim dan para bintang sepak bola.