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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pemeriksaan medis besok: Arsenal rampungkan transfer bintang Inggris

Transfers
E. Konsa
Arsenal vs Coventry City
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Premier League
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
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England vs Spain
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Kesepakatan sudah semakin dekat

Arsenal telah mencapai kesepakatan final dengan Aston Villa untuk merekrut bek asal Inggris, Ezri Konsa, dalam sebuah transfer yang akan memperkuat lini belakang tim menjelang dimulainya musim baru, dengan syarat sang pemain akan menjalani tes medis sebagai langkah awal untuk merampungkan kepindahannya secara resmi.

Jurnalis asal Jerman dari jaringan "Sky", Florian Plettenberg, menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut tercapai dengan nilai tetap sebesar 59 juta euro, ditambah bonus, sementara Konsa dijadwalkan menjalani tes medis besok, Kamis.

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Plettenberg menambahkan bahwa Arsenal juga mencoba merekrut Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen, tetapi klub Jerman itu tidak memberikan lampu hijau kepada pemain Inggris tersebut untuk pergi.

Klub London itu sebelumnya telah menempatkan Konsa sebagai salah satu target utama pertahanannya pada musim panas ini, terutama setelah cedera William Saliba, di samping absennya Jurrien Timber pada awal musim.

Konsa, yang berusia 28 tahun, memiliki kemampuan untuk bermain di posisi bek tengah dan bek kanan. Ia tampil secara reguler bersama Aston Villa pada musim-musim lalu, dan juga masuk dalam skuad timnas Inggris pada Piala Dunia terakhir.

Perlu diingat bahwa Arsenal membuka musim baru dengan kemenangan telak atas Manchester City, dalam laga Community Shield Minggu lalu, dengan skor (3-0).

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