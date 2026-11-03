Menjelang penganugerahan Ballon d'Or, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe selama berminggu-minggu gencar berkampanye (dan cukup memalukan), sementara Harry Kane, seperti seorang pria Inggris yang rendah hati, memilih menahan diri dan membiarkan penampilannya di lapangan berbicara.

Kini, setelah penyerang FC Bayern berusia 33 tahun itu benar-benar terpilih sebagai pesepakbola terbaik dunia meski tidak mempromosikan dirinya sendiri, dan pujian mengalir kepadanya dari seluruh dunia, ia tampaknya merasa inilah saatnya untuk sedikit membanggakan diri, perjalanan karier, dan kualitasnya. Kini ia pun mulai mengambil inisiatif lewat kata-kata.

Momen itu datang dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions antara FC Bayern dan Atletico Madrid pada Selasa (pukul 21.00). "Saya memiliki gaya yang unik dan, dalam hal ini, saya adalah pemenang Ballon d'Or yang unik," kata Kane.

"Tidak banyak penyerang yang bermain seperti saya, yang mencatatkan angka-angka seperti saya sekaligus turun ke lini tengah dan pertahanan serta membantu di banyak area berbeda," jelas Kane, dengan nada yang mengejutkan karena lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri daripada biasanya. Ia bahkan melihat peluang untuk meninggalkan warisan: "Mungkin ini akan mengubah cara orang memandang pemain nomor sembilan di masa depan dan memberi para pemain muda pendekatan lain untuk bermain di posisi ini. Saya bangga."

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Jose Mourinho Berpengaruh Besar Dalam Perkembangan Harry Kane

Peran khusus dalam perkembangan Kane menjadi penyerang serbabisa tampaknya dimainkan oleh seorang pelatih yang hanya bekerja bersamanya selama sekitar satu setengah tahun di mantan klubnya, Tottenham Hotspur: Jose Mourinho, yang kini kembali menangani Real Madrid. "Ketika saya masuk ke tim senior Tottenham, saya lebih merupakan pemain nomor sembilan," kenang Kane. Pelatihnya selama bertahun-tahun, Mauricio Pochettino, menempatkannya sebagai penyerang tengah klasik.

"Jose kemudian memberi saya lebih banyak kebebasan. Saya tahu kemampuan mengumpan adalah salah satu kekuatan terbesar saya. Mungkin itu tidak terlalu terlihat karena saya dipandang sebagai penyerang," tutur Kane. Ia secara khusus mengenang sebuah "percakapan dengan Jose tentang bagaimana memaksimalkan seluruh potensi saya. Sejak saat itu, permainan saya sedikit berubah."

Momen istimewa bersama sosok yang menjuluki dirinya "Special One" itu ternyata juga terekam. Kebetulan, saat itu Amazon Prime mengikuti perjalanan Spurs sepanjang musim untuk serial "All or Nothing". Mourinho berbicara tentang keinginannya mengubah status Kane menjadi seorang "bintang film" sepakbola. Kane, yang sebelumnya mengatakan ingin mencapai level Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, mengangguk setuju kala itu. Tujuh tahun kemudian, ia berada di posisi yang pernah ditempati Messi dan CR7.

Pada musim 2020/21 bersama Mourinho, Kane tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer, tetapi juga mencatatkan assist terbanyak. Sejak transfernya ke FC Bayern pada 2023 senilai 100 juta euro, ia melanjutkan perkembangan itu dengan mengesankan.

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Kane Dan Perbedaannya Dengan Yamal, Mbappe, Messi, Dan Ronaldo

Barangkali tidak ada kata yang lebih sering diucapkan Kane dalam konferensi pers itu selain "proud", atau bangga. Tepat sepekan setelah terpilih sebagai pesepakbola terbaik dunia, kebanggaannya atas penghargaan tersebut begitu terasa. Terlebih karena, berbeda dengan para pesaingnya, Yamal dan Mbappe, maupun Messi dan Ronaldo yang pernah meraihnya berkali-kali, Kane tidak dianggap sebagai superstar sejak usia muda, tidak memancarkan pesona glamor seperti mereka, dan tidak akan pernah mencapai tingkat ketenaran mereka di seluruh dunia.

"Jalan saya sedikit berbeda dari para pemenang Ballon d'Or lainnya. Setelah masa-masa sulit, terutama di awal karier saya, orang-orang mungkin tidak mengira saya akan mencapai level ini. Namun, berkat kerja keras, ketangguhan, dan tekad, saya berhasil," kata Kane. Setelah itu, ia kembali berbicara dengan ketegasan yang mengejutkan dan secara tidak langsung menyindir para pengkritiknya: "Orang-orang yang mengenal dan memahami sepakbola selalu mengagumi saya, cara saya bermain, dan cara saya menghadapi pertandingan."

Kane juga mengingat banyaknya ejekan yang pernah ia terima karena begitu lama tidak meraih gelar. Sebelum memenangkan dua gelar liga dan satu DFB-Pokal bersama FC Bayern, ia memang tidak meraih satu gelar pun di Tottenham, klub yang dicintainya. Yang paling menyakitkan adalah kekalahan di final Liga Champions 2019 melawan FC Liverpool, tepatnya di Estadio Metropolitano, Madrid, tempat ia kini datang bersama FC Bayern untuk menghadapi Atletico.

"Saya punya kesempatan untuk menghapus kenangan menyakitkan dari 2019," kata Kane. Mungkin sedikit pada Selasa ini. Namun, terutama pada 5 Juni, ketika final Liga Champions kembali digelar di sini.