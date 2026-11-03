Menjelang penganugerahan Ballon d'Or, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe berkampanye secara intens selama berminggu-minggu (dan cukup memalukan), sementara Harry Kane, bak pria Inggris yang rendah hati, memilih menahan diri dan membiarkan performanya di lapangan berbicara.

Kini, setelah penyerang FC Bayern berusia 33 tahun itu benar-benar terpilih sebagai pesepakbola terbaik dunia meski tidak mempromosikan dirinya, dan pujian mengalir kepadanya dari seluruh dunia, ia tampaknya merasa sudah waktunya untuk sedikit berbicara tentang dirinya sendiri, perjalanan kariernya, dan kualitasnya. Kini ia pun mulai lebih berani bicara.

Kesempatan itu datang dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions antara FC Bayern dan Atletico Madrid pada Selasa (pukul 21.00). "Saya memiliki gaya yang unik dan, dalam hal ini, saya adalah pemenang Ballon d'Or yang unik," kata Kane.

"Tidak banyak penyerang yang bermain seperti saya, yang sekaligus mencatatkan angka-angka seperti saya, turun ke lini tengah dan pertahanan, serta membantu di banyak area berbeda," jelas Kane, dengan nada yang mengejutkan karena lebih banyak membicarakan diri sendiri dibanding biasanya. Ia bahkan melihat peluang untuk meninggalkan warisan: "Mungkin ini akan mengubah cara orang memandang pemain nomor sembilan ke depannya dan memberi pemain muda pendekatan lain tentang cara bermain di posisi ini. Saya bangga."

Jose Mourinho Berpengaruh Besar Terhadap Harry Kane

Seorang pelatih yang hanya bekerja bersama Kane selama sekitar satu setengah tahun di mantan klubnya, Tottenham Hotspur, rupanya memainkan peran khusus dalam perkembangan dirinya menjadi penyerang yang serbabisa: Jose Mourinho, yang kini kembali menangani Real Madrid. "Ketika saya bergabung dengan tim utama Tottenham, saya lebih merupakan pemain nomor sembilan," kenang Kane. Pelatih yang lama menanganinya, Mauricio Pochettino, memainkannya sebagai penyerang tengah klasik.

"Jose kemudian memberi saya lebih banyak kebebasan. Saya tahu kemampuan mengumpan adalah salah satu kekuatan terbesar saya. Mungkin itu hanya tidak terlalu terlihat karena saya dipandang sebagai penyerang," tutur Kane. Ia secara khusus mengenang sebuah "percakapan dengan Jose tentang bagaimana memaksimalkan seluruh potensi saya. Sejak saat itu, permainan saya sedikit berubah."

Momen khusus bersama sosok yang menjuluki dirinya "Special One" itu ternyata juga sempat terekam. Kebetulan, saat itu Amazon Prime mengikuti perjalanan Spurs sepanjang musim untuk serial "All or nothing". Mourinho berbicara tentang keinginannya mengubah status Kane menjadi "bintang film" di dunia sepakbola. Kane, yang sebelumnya mengatakan ingin mencapai level Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, mengangguk setuju saat itu. Tujuh tahun kemudian, ia berada di tempat yang dahulu pernah dicapai Messi dan CR7.

Pada musim 2020/21 bersama Mourinho, Kane bukan hanya menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer, tetapi juga mencatatkan assist terbanyak. Sejak transfernya ke FC Bayern senilai 100 juta euro pada 2023, ia melanjutkan perkembangan tersebut dengan cara yang mengesankan.

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Kane Dan Perbedaannya Dengan Yamal, Mbappe, Messi, Serta Ronaldo

Barangkali tidak ada kata yang lebih sering digunakan Kane dalam konferensi pers itu selain "bangga". Tepat sepekan setelah terpilih sebagai pesepakbola terbaik dunia, kebanggaannya atas penghargaan tersebut begitu terasa. Terlebih karena, berbeda dari para pesaingnya, Yamal dan Mbappe, maupun Messi dan Ronaldo yang dahulu berulang kali memenanginya, ia tidak dianggap sebagai superstar sejak usia muda, tidak memiliki kegemerlapan seperti mereka, dan tidak akan pernah mencapai ketenaran mereka di seluruh dunia.

"Jalan saya sedikit berbeda dari para pemenang Ballon d'Or lainnya. Setelah melalui masa-masa sulit, terutama di awal karier, orang-orang mungkin tidak mengira saya akan mencapai level ini. Namun, berkat kerja keras, ketangguhan, dan tekad, saya berhasil," kata Kane. Ia kemudian kembali berbicara dengan ketegasan yang mengejutkan dan secara tidak langsung menyindir para pengkritiknya: "Orang-orang yang tahu dan memahami sepakbola selalu menyukai saya, cara saya bermain, dan cara saya menghadapi pertandingan."

Kane juga mengenang banyaknya ejekan yang pernah ia terima karena begitu lama tidak meraih gelar. Sebelum memenangi dua gelar liga dan satu DFB-Pokal bersama FC Bayern, ia memang tidak meraih satu gelar pun di Tottenham, klub yang dicintainya. Yang sangat menyakitkan adalah kekalahan pada final Liga Champions 2019 melawan FC Liverpool, justru di Estadio Metropolitano di Madrid, tempat ia kini bertandang bersama FC Bayern untuk menghadapi Atletico.

"Saya punya kesempatan untuk menghapus kenangan menyakitkan dari 2019," kata Kane. Pada Selasa ini, mungkin sedikit. Namun, terutama pada 5 Juni, ketika final Liga Champions kembali digelar di sini.