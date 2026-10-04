Siapa yang pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perselisihan antara pelatih tim nasional Portugal Jorge Jesus dan superstarnya Cristiano Ronaldo masih belum bisa dipastikan sepenuhnya. Pada pekan lalu, CR7 secara mengejutkan dan cepat meninggalkan kamp tim nasional setelah pelatihnya mengumumkan bahwa ia kembali tidak akan memainkannya sebagai starter dalam duel Nations League melawan Denmark. Sebelumnya saat menghadapi Norwegia, Jorge Jesus juga hanya membiarkan pemain 41 tahun itu melakukan pemanasan lama tanpa akhirnya dimainkan. Namun, siapa salah satu pemenang besar dari situasi ini sudah jelas: Fabio Silva dari Dortmund.

Bahwa situasi itu sendiri sangat tidak nyaman baginya, sudah ia tegaskan beberapa hari lalu, ketika kepergian sang superstar bahkan belum terlihat akan terjadi. "Saya selalu ingin punya kesempatan untuk mengalami momen-momen seperti ini bersamanya, belajar darinya," katanya saat itu. Pemain 24 tahun tersebut menyebut Ronaldo sebagai "idola saya. Sosok yang menginspirasi saya sejak saya masih kecil." Kini CR7 sudah tidak ada lagi dan karena itu juga bukan opsi pada laga kandang Nations League melawan Norwegia pada hari Minggu - sementara Fabio Silva justru ada.

Ini baru kali kedua dalam kariernya pemain Dortmund itu dipanggil ke tim nasional senior. Pada November 2024, ia merayakan debutnya untuk Selecao sebagai pemain pengganti dalam Nations League melawan Kroasia - yang saat itu juga harus bermain tanpa Cristiano Ronaldo karena ia sedang mengalami peradangan pada kaki. Kini ia untuk pertama kalinya bertemu sang superstar dalam latihan, dan setelah kepergian Ronaldo ia otomatis naik satu posisi dalam hierarki internal.

Apa arti konkretnya bagi Silva: setelah dalam dua duel pertama Nations League ia belum berhasil masuk skuad Jorge Jesus, di Denmark ia untuk pertama kalinya boleh duduk di bangku cadangan, meski setelah itu tidak dimainkan. Pada hari Minggu mulai pukul 20.45 ia kini mendapat kesempatan berikutnya di Estadio da Dragao, Porto, untuk mencatatkan caps keduanya.

Bagaimana performa Fabio Silva bersama BVB musim ini?

Meski begitu, besar kemungkinan itu paling jauh hanya akan menjadi penampilan singkat bagi Silva - yang justru mendapatkan pemanggilan itu berkat penampilan-penampilan singkatnya dengan seragam BVB. Seperti pada musim lalu, pilihan utama pelatih Dortmund Niko Kovac di pusat lini serang tetap Serhou Guirassy.

Fabio Silva sebagai penyerang yang kuat berlari dan penuh semangat bisa bermain di sekitar pemain Guinea itu dan memberi energi baru saat dibutuhkan. Seperti di Hoffenheim, ketika BVB dengan Silva sebagai pemain pengganti mampu bangkit dari ketertinggalan 0:2 dan menang 3:2, karena pemain Portugal itu langsung mencetak gol lewat tembakan pertamanya dan memulai kebangkitan.

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Saat melawan Paderborn, sepekan kemudian ia mendapat kesempatan tampil sejak awal bersama Guirassy - dan ikut membuka jalan bagi kemenangan 3:0 lewat gol pembuka yang dicetaknya pada menit kelima. Bagi BVB, empat kemenangan dari empat laga serta posisi puncak klasemen Bundesliga menunjukkan awal musim yang sejauh ini berjalan luar biasa, juga berkat Fabio Silva - dan sang penyerang secara mengejutkan dengan performanya menjadi salah satu pemenang dari start kuat BVB pada musim ini.

Real Betis memburu Fabio Silva

Padahal, dua bulan lalu sempat muncul rumor panas bahwa Fabio Silva bisa meninggalkan Dortmund lagi setelah hanya satu tahun. Real Betis disebut telah mendekati BVB, demikian dilaporkan pada Agustus antara lain oleh harian Bild, dan ingin merekrut sang penyerang.

Namun hanya dengan skema pinjaman disertai kewajiban membeli setelahnya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yang tampaknya tidak disukai para petinggi Borussia sebagai sebuah konstruksi. Die Borussen tampaknya ingin kembali mendapatkan 22,5 juta euro yang mereka bayarkan kepada Wolverhampton pada musim panas 2025, tetapi tuntutan itu membuat kesepakatan yang dibayangkan klub Andalusia tersebut gagal terwujud.

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Sejauh mana Fabio Silva sendiri terbuka untuk pergi tetap tidak jelas. Faktanya: ia masih terikat kontrak di BVB hingga 2030 dan ingin terus memanfaatkan peluangnya, baik di klub maupun di tim nasional. "Saya ada di sini untuk berkembang, karena saya yakin bisa belajar banyak di sini," kata Silva di Selecao. Bahkan ketika panutan besarnya kini sudah tidak ada lagi.

Karena itulah yang kini juga bisa membawa Fabio Silva melangkah maju secara menentukan bersama Portugal, setelah ia juga berhasil mengambil langkah berikutnya di BVB.