Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi terus berupaya di berbagai jalur terkait masalah pelatih kepala tim, di saat hubungan mereka dengan mantan pelatihnya, Sergio Conceição dari Portugal, masih belum menemui titik terang.

Al-Ittihad, yang menutup musim 2025-26 tanpa gelar apa pun setelah gagal mempertahankan gelar liga dan piala, telah mengakhiri kontrak Consesao pada bulan ini.

Pihak manajemen Al-Ittihad masih mencari cara untuk meminimalkan kerugian dari hubungan dengan Conceição, yang bersikeras mendapatkan seluruh haknya atas sisa masa kontrak dua tahun yang telah diputus oleh “Al-Amid”.

Menilik ke depan, Al-Ittihad tampak bingung dalam memilih pelatih baru, sebagaimana diungkapkan oleh jurnalis “Al-Riyadiah”, Majid Hood, bahwa pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang saat ini menangani Gamba Osaka, masuk dalam daftar kandidat untuk melatih “Al-Amid” pada musim depan.

Fesing (38 tahun) menarik perhatian bersama tim Jepang tersebut, terutama karena ia baru-baru ini merebut gelar Liga Champions Asia 2 dari klub Al-Nassr asal Arab Saudi di kandang lawan.

Selain itu, Hood juga menyebutkan melalui akun X-nya bahwa salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh Al-Ittihad adalah pelatih asal Serbia, Veljko Banović, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Serbia.

Panović (48 tahun) mulai melatih timnas Serbia pada Oktober 2025, sekitar 7 bulan setelah ia meninggalkan klub Spanyol, Real Oviedo.

Hal yang mencolok dari profil kedua kandidat ini adalah kurangnya pengalaman dan riwayat karier yang masih terbatas. Tugas terbesar yang pernah diemban Vising adalah saat ia menjadi asisten Roger Schmidt di Benfica dan PSV Eindhoven, serta pernah menjadi asisten di RB Leipzig sebelum pindah ke klub Jepang tersebut, di mana ia mulai bekerja pada Januari lalu.

Sedangkan pengalaman terbesar Panović—yang juga memiliki kewarganegaraan Spanyol—menurut Transfermarkt, adalah saat menangani Reading di Liga Championship Inggris, serta Real Oviedo yang memecatnya hanya dua bulan setelah dimulainya La Liga musim lalu.

Pengalaman internasional pelatih asal Serbia ini bersama tim nasional negaranya juga menonjol dalam riwayat hidupnya, di mana ia tercatat pernah melatih semua level tim nasional (U-18, U-19, dan U-20) hingga tim nasional senior saat ini.

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