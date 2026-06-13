Luka Modric sedang menjalani minggu-minggu terakhir kariernya, demikian dilaporkan oleh Nicolo Schira. Menurut jurnalis asal Italia tersebut, gelandang tersebut akan mengumumkan pensiunnya setelah Piala Dunia.

Modric saat ini masih aktif bersama Kroasia di Piala Dunia. Pada Rabu pukul 22.00 waktu Belanda, pertandingan pertama Kroasia akan digelar. Mereka akan berhadapan dengan Inggris.

Setelah itu, Modric dan timnas Kroasia akan bertanding melawan Panama dan Ghana. Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini merupakan Piala Dunia kelima yang diikuti oleh gelandang tersebut: 2006, 2014, 2018, 2022, dan 2026.

Pemain yang telah 198 kali membela timnas Kroasia ini bermain di Milan musim lalu. Dalam 34 pertandingan untuk AC Milan, ia mencetak dua gol dan tiga assist di Serie A.

Masa kejayaannya ia alami bersama Real Madrid, di mana ia terikat kontrak antara tahun 2012 dan 2025. Ia empat kali menjadi juara Spanyol dan enam kali menjuarai Liga Champions.

Pada 2018, pemain berusia 40 tahun ini memenangkan Ballon d’Or. Pada tahun itu, ia memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid dan membawa Kroasia hingga final Piala Dunia. Di final, Kroasia kalah 4-2 dari Prancis.