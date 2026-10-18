Dalam laga papan atas Bundesliga di kandang Bayer Leverkusen, SC Freiburg menelan kekalahan 1-2 (1-1). Itu menjadi kesalahan pertama tim asal Breisgau tersebut musim ini. Mereka pun harus melepas posisi puncak setelah hanya satu pekan pertandingan.

Derry Scherhant (14), pemain temuan Jürgen Klopp untuk timnas Jerman, mencetak gol bagi Freiburg. Minggu depan, mereka akan menjamu tim asal München, yang menang 6-1 atas RB Leipzig, dalam duel puncak. Ibrahim Maza (19) dan Patrik Schick (76) membalikkan keadaan sekaligus memastikan kemenangan kelima beruntun Leverkusen di semua kompetisi. Die Werkself pun terus bersaing di kelompok papan atas.

Setelah mencetak satu gol dalam masing-masing dari lima laga pertama Bundesliga musim ini, penyerang andalan Schick kembali mencetak gol pada laga keenam. Ia menjadi penyerang pertama dalam sejarah Bayer Leverkusen yang melakukannya, melampaui Stefan Kießling dan Dimitar Berbatov.





Mengapa suporter SC Freiburg melakukan protes?

Pelatih SC Freiburg Julian Schuster kembali merotasi timnya setelah kemenangan 3-2 atas FK Jablonec di Conference League. Ia memasukkan delapan pemain baru ke susunan starter, termasuk para pemain timnas Scherhant, Philipp Treu, dan Yannik Engelhardt. Pelatih timnas Jerman Klopp pun mengamati mereka dengan saksama dari tribune.

Namun, suporter Freiburg lebih dulu menyebabkan pertandingan terhenti selama lima menit dengan melemparkan bola tenis. Aksi itu merupakan protes terhadap aturan bagi suporter tim tamu di BayArena. Pertandingan baru bisa dilanjutkan setelah diskusi panjang antara para suporter dan Schuster.

Klopp pun langsung dibuat kagum. Scherhant dengan mudah menuntaskan serangan apik dari sisi kanan Treu lewat penyelesaian jarak dekat untuk membawa Freiburg unggul. Bayer segera merespons: Schick membebaskan Maza lewat umpan tumit, lalu pemain timnas Aljazair itu dengan tenang menyarangkan bola.

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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp menyaksikan assist gemilang Maza

Selebihnya, lini pertahanan kedua tim hanya memberi sedikit ruang. Kedua tim, yang akan kembali berlaga di kompetisi Eropa pada tengah pekan, tampil seimbang. Freiburg berusaha mengendalikan permainan, sedangkan Leverkusen sesekali melancarkan serangan balik berbahaya. Namun, dalam serangan paling mengancam, Afonso Moreira kehilangan bola karena bermain agak terlalu egois. Sebelumnya, pemain Freiburg Jan-Niklas Beste melakukan kesalahan umpan yang berakibat fatal (45).

SC Freiburg harus bekerja jauh lebih keras dalam bertahan pada babak kedua. Facundo Medina (50) melepaskan tembakan peringatan pertama bagi Leverkusen sebelum tekanan meningkat hampir setiap menit. Sementara lini serang Freiburg yang dimotori Scherhant nyaris tak menghasilkan apa-apa, Schick menyia-nyiakan peluang terbaik tuan rumah (59).

Klopp tersenyum lebar di tribune, meskipun kedua tim tampak kekurangan kesegaran dan ide pada fase akhir setelah menjalani pekan kompetisi Eropa. Kebuntuan itu bertahan sampai Schick mencetak gol dalam laga liga keenamnya, berkat umpan matang Maza yang gemilang. Maza, yang tampil impresif, gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol ketiga (84).



