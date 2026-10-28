Pemecatan tampaknya tak terelakkan jika kalah dalam laga krusial melawan Tottenham Hotspur

Masa depan Pierre Sage di Crystal Palace berada di ujung tanduk, tulis The Guardian. Klub asal London itu sejauh ini menjalani musim yang mengecewakan, dan pelatih asal Prancis tersebut bisa kehilangan pekerjaannya akhir pekan ini.

Sage ditunjuk Palace pada awal musim setelah didatangkan dari RC Lens. Pelatih berusia 47 tahun itu sangat sukses dalam satu musimnya di Prancis utara, dengan menjuarai Coupe de France untuk pertama kalinya dalam sejarah klub serta finis di posisi kedua Ligue 1.

Meski berhasil lolos ke Liga Champions bersama Lens, Sage memutuskan menerima tawaran Palace, yang sedang mencari pengganti Oliver Glasner setelah ia pindah ke Nottingham Forest.

Di bawah pelatih asal Austria itu, Palace meraih Piala FA, Piala Super Inggris, dan Conference League. Sejauh ini, Sage belum mampu memenuhi ekspektasi yang meningkat di The Eagles, yang baru meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan sehingga hanya menempati posisi ke-17.

Pertandingan berikutnya FUL Carabao Cup 15.45 CRY

Setelah kekalahan telak 5-0 di kandang Brighton & Hove Albion pada 18 Oktober, Sage telah diberi tahu manajemen klub bahwa hasil pertandingan harus segera membaik. Seusai bermain imbang 2-2 melawan Besiktas di Liga Europa pada tengah pekan, Palace kembali kalah pada Minggu, kali ini 0-2 di kandang sendiri dari Newcastle United.

Palace, yang kebobolan paling banyak di antara seluruh klub Liga Primer Inggris setelah delapan pertandingan (19 gol), akan bertandang ke markas Fulham di Piala Liga Inggris pada Rabu. Tiga hari kemudian, mereka kembali menghadapi derbi London saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris.

"Pierre Sage mendapat lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan di Crystal Palace, tetapi ia masih berada di bawah tekanan besar dan bisa dipecat jika Palace kalah dari Tottenham pada Sabtu," tulis The Guardian.

Jajaran petinggi Palace saat ini masih terbelah soal Sage. Mereka yang mendukungnya menunjuk kepergian pemain andalan Maxence Lacroix dan fakta bahwa penggantinya, Axel Disasi, baru saja kembali setelah menjalani skorsing. Selain itu, penyerang sekaligus pemain timnas Prancis Jean-Philippe Mateta sempat absen karena cedera hamstring.

Para pemain masih mendukung Sage, tetapi itu tidak mengubah pesan manajemen klub bahwa hasil saat bertandang ke markas Tottenham sangat penting untuk memperpanjang masa depannya di klub. Thomas Frank, Sean Dyche, dan Rob Edwards, yang saat ini sama-sama tidak memiliki klub, disebut-sebut sebagai calon pengganti Sage.



