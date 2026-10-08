Setelah penampilan yang mengkhawatirkan di Nations League, pemecatan Montella kabarnya akan diumumkan pada Jumat. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport dan sejumlah media Turki, Turki juga sudah menemukan pengganti pelatih asal Italia itu: superstar Arda Turan.

Turan telah mencatatkan 100 penampilan bersama tim nasional Turki dan lama menjadi salah satu ikon terbesar negara itu. Bersama Atletico Madrid dan FC Barcelona, ia pernah menjadi juara di Spanyol.

Setelah mengakhiri kariernya - pada 2022 bersama Galatasaray Istanbul - Turan meniti karier sebagai pelatih. Dari 2023 hingga 2025 ia melatih Eyüpspor, menjadi juara divisi dua dan membawa tim promosi itu finis di posisi keenam Süper Lig yang impresif. Setelah itu, pria yang kini berusia 39 tahun tersebut menandatangani kontrak dengan Shakhtar Donetsk. Ia membawa klub Ukraina itu meraih gelar juara pada musim lalu dan melaju hingga semifinal Conference League, sebelum dihentikan pemenang akhirnya, Crystal Palace.

Turki kabarnya ingin menawarkan peran ganda kepada Arda Turan

Turan termasuk salah satu talenta pelatih terbesar di negaranya. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah ia akan meninggalkan posisinya di Donetsk secara permanen. Kabarnya, federasi Turki (TFF) karena itu bahkan siap menawarinya peran ganda sebagai pelatih klub dan tim nasional.

Turki baru-baru ini kalah dalam keempat pertandingan di Nations League, termasuk dua kekalahan telak dari Italia (1:4 dan 1:3). Posisi Montella sebenarnya sudah berada di ujung tanduk setelah Piala Dunia, ketika timnya tersingkir di fase grup usai menelan kekalahan dari Australia dan Paraguay.