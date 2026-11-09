Manchester United semakin dekat untuk memecat pelatihnya, Michael Carrick, dan mengakhiri tugasnya di pucuk jajaran kepelatihan, di tengah menurunnya hasil dan posisinya yang berada di zona degradasi Liga Primer Inggris.

Manchester United memasuki jeda internasional dengan menempati peringkat ke-18 di klasemen Liga Primer Inggris, berada di zona degradasi, menyusul hasil imbang dramatis melawan Aston Villa dengan skor 4-4 pada hari Minggu di Stadion Old Trafford.

Meski manajemen Manchester United menegaskan belum ada keputusan final yang diambil sejauh ini, sejumlah sumber mengungkap kepada surat kabar Inggris "The Athletic" bahwa para petinggi United telah mulai mengkaji nama-nama kandidat untuk menggantikan Carrick, di tengah ekspektasi pemecatannya sebelum menghadapi Liverpool di Stadion Anfield, 13 hari mendatang.

Mauricio Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat, diperkirakan menjadi salah satu kandidat terdepan untuk mengemban tugas tersebut, sementara Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, dan Julian Nagelsmann, yang baru-baru ini menangani timnas Jerman, mendapat ketertarikan dari sejumlah petinggi di dalam klub.

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Pengambilan keputusan final mengenai masa depan Carrick akan membutuhkan persetujuan Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, bersama keluarga Glazer, pemilik mayoritas.

Posisi mantan gelandang itu menjadi penuh risiko sejak beberapa pekan lalu, setelah awal musim menunjukkan penurunan yang jelas pada hasil-hasil timnya, yang hanya meraih satu kemenangan di liga, dan tiga kemenangan saja di seluruh ajang.

Usai kekalahan telak tanpa balas di kandang sendiri melawan Bournemouth bulan lalu, manajemen Manchester United memutuskan memberikan Carrick dan para pemainnya lebih banyak waktu untuk mencoba memperbaiki jalannya tim dan mengembalikan hasil positif.

Namun tiga pertandingan yang dijalani tim setelah itu hanya menghasilkan satu kemenangan, yang datang atas Roma di Liga Champions Eropa, hal yang memperkuat ekspektasi berakhirnya masa singkat Carrick sebagai pelatih tetap tim, sebelum menjalani laga berikutnya.

Manchester United sebelumnya menunjuk Carrick sebagai pelatih tetap tim pada Mei lalu, dengan kontrak berdurasi dua tahun, menyusul periode sukses yang ia jalani sebagai pelatih sementara, setelah mengemban tanggung jawab menggantikan Ruben Amorim pada Januari.

Tugas sementara Carrick dimulai ketika tim menempati peringkat ketujuh di Liga Primer Inggris, tetapi ia berhasil menghadirkan perbaikan yang mencolok pada hasil dan performa, setelah Manchester United meraih 39 poin selama 17 pertandingan tersisa di musim itu, hingga menuntaskan kompetisi di peringkat ketiga.

Tidak ada klub lain yang mampu meraih lebih banyak poin di liga sepanjang musim lalu, sejak Carrick mengemban tanggung jawab, di mana rangkaian hasil Manchester United mencakup kemenangan atas Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea.

Namun kegemilangan di pentas domestik itu tidak berlanjut pada musim ini, karena Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris, dan juga tersingkir dari Piala Liga Inggris di tangan Brighton.