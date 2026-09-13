Menurut informasi dari Sky, klub Niedersachsen itu sedang mempertimbangkan Sandro Wagner sebagai pelatih kepala baru. Namun, mantan penyerang tim nasional itu disebut hanya satu dari beberapa kandidat - mantan pelatih Bielefeld Mitch Kniat juga disebut sebagai opsi yang memungkinkan.

Setelah start musim yang katastrofal dengan hanya meraih lima poin dari empat pertandingan, tanda-tanda perpisahan antara 96 dan pelatih kepala mereka saat ini, Titz, semakin kuat. Menurut harian Bild, direktur olahraga Hannover, Jonas Boldt, sudah mengambil keputusan untuk memecat pria 55 tahun tersebut. Namun, persetujuan dari ketua dewan pengawas Martin Kind, yang dikenal sebagai pendukung Titz, masih belum ada.

Alasan utamanya disebut bersifat finansial. Titz masih terikat kontrak dengan klub Niedersachsen itu hingga 2027, dan jika berpisah, klub harus tetap membayar gajinya atau memberikan kompensasi yang mahal.

Meski begitu, dari sisi olahraga ada banyak alasan yang mendukung perpisahan. Memulai musim sebagai kandidat promosi, 96 kini sudah berada dalam posisi terdesak setelah menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan pertama. Di klasemen, mereka saat ini hanya menempati posisi ke-15.

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Di mana Sandro Wagner terakhir kali terikat kontrak?

Sementara itu, Wagner saat ini tidak memiliki klub dan karena itu bisa didapatkan secara gratis. Terakhir, mantan pemain Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim, dan Bayern Munich, yang juga dikaitkan dengan klub papan atas Swiss FC Basel, berada di pinggir lapangan bersama FC Augsburg.

Perpisahan itu terjadi pada awal Desember 2025, setelah Wagner bersama klub asal Fuggerstadt tersebut hanya mampu meraih tujuh poin dari 11 pertandingan Bundesliga usai kemenangan meyakinkan pada laga pembuka musim 2025/26 melawan SC Freiburg (3-1). Setelah kalah 0-3 pada pekan ke-12 melawan Hoffenheim, ia dibebastugaskan.

Sebelumnya, Wagner bekerja sebagai pelatih SpVgg Unterhaching, yang ia bawa promosi ke Liga 3 pada 2023, dan sebagai asisten pelatih tim U20 Jerman serta tim nasional senior Jerman. Yang terakhir ia tangani bersama mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann saat Piala Eropa 2024 di kandang sendiri, ketika tim DFB melaju hingga perempat final dan di sana tersingkir secara tidak beruntung oleh Spanyol.