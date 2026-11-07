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호삼 하산 (Hossam Hassan)Getty Images
Diterjemahkan oleh

Pemecatan Hossam Hassan: Pengumuman Resmi Pengganti di Kursi Pelatih Timnas Mesir

Egypt
H. Hassan
A. Maher
Premier League
Mesir

Apa penyebabnya?

Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan berakhirnya tugas Hossam Hassan sebagai kepala staf teknis tim nasional, dan menunjuk Ali Maher untuk menduduki posisi pelatih kepala baru Mesir sebagai penggantinya, setelah rapat dewan direksi asosiasi untuk membahas perkembangan terkini.

Asosiasi sepak bola menegaskan, dalam pernyataan resminya pada Sabtu hari ini, bahwa dewan direksi memutuskan untuk menyampaikan terima kasih kepada Hossam Hassan beserta staf teknis dan administratifnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak, seraya menunjuk Ali Maher untuk mengemban tugas sebagai pelatih kepala tim nasional senior pada periode mendatang.

Asosiasi menyampaikan apresiasinya atas segala upaya dan dedikasi yang telah diberikan Hossam Hassan selama masa menjabat sebagai penanggung jawab staf teknis, seraya mendoakan kesuksesan dan keberhasilan baginya dalam perjalanan kariernya ke depan.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keputusan perubahan ini diambil berdasarkan rapat dewan direksi asosiasi yang dimulai pagi hari ini dan masih berlangsung, serta setelah mempelajari seluruh keadaan dan peristiwa yang terjadi selama periode lalu, beserta dampak dan pengaruh negatif yang ditimbulkannya terhadap citra positif tim nasional dan stabilitasnya.

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Asosiasi menyebutkan bahwa Ali Maher telah memaparkan gambarannya mengenai susunan staf teknis pendamping pada periode mendatang, yakni setelah ia resmi ditunjuk untuk memimpin tim nasional.

Asosiasi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepentingan tim nasional berada di puncak prioritasnya, seraya kembali menyerukan kepada para suporter sepak bola Mesir dan seluruh pendukung untuk mendukung tim nasional dan bersatu di sekelilingnya selama periode penting mendatang, demi mendukung perjalanannya menuju pencapaian ambisi para pendukungnya.

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