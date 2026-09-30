Seperti dilaporkan Sport Bild, Roger Schmidt, pengganti Jürgen Klopp sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, disebut telah menyuarakan agar tidak memecat pria Argentina itu dan justru tetap melanjutkan kerja sama dengannya.

Selain itu, Schmidt juga disebut mendorong petinggi klub untuk secara terbuka berdiri di belakang Demichelis. Hal itu kemudian memang dilakukan setelah kekalahan telak 1-4 dari Como Calcio di Liga Champions.

"Tentu kami menyadari apa yang dalam beberapa hari terakhir didiskusikan di media dan media sosial terkait klub kami. Kami sangat ambisius dan kritis terhadap diri sendiri. Namun, pada saat yang sama kami tetap tenang, fokus, dan bersatu sebagai klub. Itu berlaku untuk semua karyawan, tim, dan seluruh staf pelatih. Semua mendapat dukungan dan kepercayaan kami," kata direktur pelaksana olahraga Marcel Schäfer saat itu.

Kepada pria Argentina itu, menurutnya, harus diberikan kelonggaran karena klub melakukan banyak perubahan pada musim panas. "Pemain-pemain baru telah diintegrasikan dan pada saat yang sama kami berulang kali harus bergelut dengan cedera. Sekarang para pemain penting mulai kembali. Tim yang baru disusun membutuhkan waktu untuk menemukan bentuknya dan mengembangkan pola permainan. Itulah realitasnya," ujar Schäfer.

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Mengapa Martin Demichelis dikritik?

Demichelis baru mengambil alih jabatan pelatih kepala klub Saxony itu pada musim panas lalu sebagai pengganti Ole Werner yang dipecat. Sebelumnya, mantan bek Bayern Munchen itu bekerja di klub degradasi Spanyol, RCD Mallorca.

Setelah awal yang sukses, berupa kemenangan 6-0 atas Eintracht Trier di DFB-Pokal serta kemenangan 3-0 pada laga pembuka Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach, hasil-hasil positif tak lagi datang dalam beberapa pekan terakhir.

Sejak saat itu, hanya ada satu kemenangan dari empat pertandingan, dan karena itu klub Saxony tersebut kini hanya mengoleksi enam poin di peringkat kesembilan klasemen. Dalam beberapa pekan terakhir, karena itu pula, terus muncul rumor bahwa Leipzig bisa berpisah lebih cepat dengan pelatih kepalanya.