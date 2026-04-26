Pemecatan Arne Slot di AZ memicu keraguan besar di dalam Feyenoord bertahun-tahun kemudian

Dalam pencarian pengganti direktur yang akan mundur, Dennis te Kloese, nama Robert Eenhoorn sering kali disebut-sebut di lingkungan Feyenoord. Namun, kemungkinan kedatangan pria asal Rotterdam dan penggemar Feyenoord ini tidak disambut dengan antusias oleh semua anggota dewan komisaris, demikian dikonfirmasi oleh pengamat Feyenoord, Dennis van Eersel dari Rijnmond, dalam acara Studio Voetbal.

"Setiap kali ada posisi direksi yang kosong di Feyenoord, nama Robert Eenhoorn selalu disebut," kata Van Eersel. "Memang benar posisi itu kosong, tapi Eenhoorn selalu jelas mengenai struktur organisasi di Feyenoord. Struktur itu cukup rumit. Ada banyak orang yang punya suara, sehingga sulit untuk membuat kebijakan."

"Situasi itu masih sama seperti beberapa tahun lalu. Itu menjadi hambatan. Dia juga seorang yang ingin memiliki pengaruh yang jelas, ingin memiliki mandat, tetapi Feyenoord memiliki dewan komisaris yang sangat kuat yang juga memiliki suara yang kuat. Jadi saya penasaran apakah itu cocok."

Van Eersel menyatakan bahwa di dalam dewan komisaris 'sepertinya tidak ada kesepakatan bulat' mengenai kedatangan Eenhoorn. "Ketika Feyenoord mendatangkan Arne Slot dari AZ, mungkin di situlah akar keraguan sebagian anggota dewan komisaris. Feyenoord ingin mendatangkan Slot dari AZ dan Slot kemudian dipecat seketika. Saat itu, Eenhoorn masih menjabat sebagai direktur di Alkmaar."

"Tak lama setelah itu, Feyenoord bertandang ke AZ untuk pertandingan tandang. Bukan berarti terjadi konflik di sana, tapi ketegangan memang sangat terasa. Mereka adalah pihak-pihak yang seharusnya duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai hal dari masa lalu."

Mikos Gouka dari Algemeen Dagblad menulis pada hari Sabtu bahwa anggota dewan pengawas Alexander van der Lely dan Rob Tromp mendukung kedatangan Eenhoorn. Eelco Blok dan ketua dewan pengawas Toon van Bodegom 'meragukan atau sekadar kurang antusias terhadap kedatangan Eenhoorn.' Alasan di balik keraguan Blok dan Van Bodegom tidak disebutkan. Pada hari Minggu, Gouka mengabarkan bahwa Eenhoorn terbuka untuk berdiskusi dengan Feyenoord.

Robert van Overdijk, direktur sirkuit Zandvoort dan Dutch Grand Prix, juga disebut sebagai calon potensial di Rotterdam-Zuid. "Dia memang bisa menjadi salah satu opsi bagi Feyenoord," lanjut Van Eersel. "Feyenoord telah melibatkan firma headhunter untuk mengusulkan calon-calon."

Van Overdijk enggan membahas lebih lanjut kabar tersebut kepada NPO, namun ia menegaskan bahwa ia (belum) berbicara dengan Feyenoord. Van Overdijk mengaku merasa 'terhormat' dengan dikaitkannya namanya dengan stadion prestisius De Kuip. "Fakta bahwa belum ada pembicaraan, tidak berarti ia tidak bisa menjadi direktur Feyenoord di kemudian hari," kata Van Eersel.