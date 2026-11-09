Pemecah rekor! Lucy Bronze masuk Fifpro Women's World 11 untuk kesembilan kalinya

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Bek Chelsea dan Inggris, Lucy Bronze, semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda setelah menjadi pemain pertama yang sembilan kali terpilih dalam Fifpro Women's World 11. Bek sayap veteran itu memimpin deretan pemain Inggris dalam susunan bergengsi tersebut, yang mengakui para pemain terbaik di sepakbola dunia sepanjang setahun terakhir.

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Bronze tetapkan standar baru keunggulan

Bronze sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu bek terhebat dalam sejarah. Dengan terpilih untuk kesembilan kalinya dalam Fifpro Women's World 11, bintang Chelsea itu menetapkan tolok ukur baru untuk kiprah panjang dan performa konsisten di level dunia.

Pemain berusia 35 tahun itu bukan satu-satunya anggota skuad Sarina Wiegman yang mendapat pengakuan dari sesama pemain. Bronze didampingi Alex Greenwood dari Manchester City di lini pertahanan, sementara rekan setimnya di Chelsea, Hannah Hampton, menempati posisi penjaga gawang. Pengaruh Inggris juga terlihat di lini depan, dengan Ella Toone dari Manchester United dan penyerang Arsenal, Alessia Russo, turut masuk dalam tim pilihan.

Barcelona dan bintang Liga F mendominasi

Meski sejumlah pemain Inggris terpilih, sepakbola Spanyol terus memiliki pengaruh besar di panggung global. Aitana Bonmati dari Barcelona dan megabintang Spanyol Alexia Putellas, yang saat ini bermain untuk London City Lionesses, menjadi nama utama di lini tengah dan mempertahankan status mereka sebagai pengatur permainan terbaik. Mereka bergabung dengan bek London City Lionesses, Mapi Leon, dan Irene Paredes dari Barcelona. Paredes kembali masuk dalam tim pilihan untuk pertama kalinya sejak 2017.

Kembalinya Paredes setelah absen selama tujuh tahun menegaskan kualitasnya yang tak pudar di jantung pertahanan Spanyol. Di luar para pemain dari klub-klub besar Eropa, penyerang Zambia milik Orlando Pride, Barbra Banda, menjadi satu-satunya pemain dalam tim pilihan yang saat ini tidak bermain untuk klub di Inggris atau Spanyol.

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Cara kerja proses pemilihan pemain terbaik

Fifpro World 11 merupakan penghargaan yang unik karena menjadi satu-satunya penghargaan sepakbola global yang pemenangnya dipilih sepenuhnya oleh para pemain. Hasil pemilihan ditentukan melalui suara 6.511 pesepakbola profesional putri dari 64 negara di seluruh dunia.

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Agar memenuhi syarat untuk masuk dalam pemilihan, pemain profesional harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk tampil sedikitnya 20 kali dalam periode antara 4 Agustus 2025 dan 16 Agustus 2026.

Proses pemungutan suara Fifpro World 11

Susunan akhir tim mengikuti pembagian posisi tertentu berdasarkan pilihan para pemain. Pemilih diminta menentukan tiga pemain terbaik di setiap posisi: penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang. Penjaga gawang, tiga bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang dengan suara terbanyak otomatis masuk, sementara satu tempat terakhir diberikan kepada pemain non-penjaga gawang dengan jumlah suara tertinggi berikutnya, tanpa memandang posisi.

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Susunan lengkap Fifpro Women's World 11 menempatkan Hampton dari Chelsea di bawah mistar, di belakang empat bek yang terdiri dari Bronze dari Chelsea, Greenwood dari Manchester City, Leon dari London City Lionesses, dan Paredes dari Barcelona. Lini tengah diisi pengatur permainan Barcelona Bonmati, bintang London City Lionesses Putellas, serta Toone dari Manchester United. Di lini serang, penyerang Zambia milik Orlando Pride Banda bergabung dengan Claudia Pina dari Barcelona dan penyerang Arsenal Alessia Russo.